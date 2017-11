Frente fria se afasta de São Paulo nesta terça-feira

Muitas áreas de São Paulo amanheceram com nevoeiro nesta terça-feira e até houve registro de chuvisco na faixa leste, incluindo a capital. Hoje na maior parte do estado o tempo ficará mais tranquilo em relação a chuva.

A frente fria já se afastou, no entanto, o vento úmido que sopra do mar ainda ajuda a formar muita nebulosidade pelo estado.

Ainda vão ter temporais nesta terça?

Algumas áreas do interior, ao norte e noroeste do estado, ainda podem ter chuva forte em alguns momentos ao longo do dia. No entanto, as demais áreas já terão uma diminuição da chuva.

O sol predomina na maior parte das regiões paulistas e só há expectativa para pancadas de chuva entre a tarde e a noite e de forma isolada. A região de Sorocaba e Itapetininga continuam com muitas nuvens, mas intercalando com períodos de sol. O tempo firme firme.

Faixa leste e capital

Pela faixa leste do estado, incluindo litoral e capital hoje o céu continua nublado na maior parte do dia. O dia já começou com chuviscos em algumas áreas da região metropolitana e até o fim do dia pode garoar novamente, no entanto, não há mais condições para chuva forte como ocorreu na última segunda-feira(27).

No litoral houve registro de chuva grossa na manhã desta terça, mas ao longo do dia a chuva vai diminuir.Por causa dos ventos mais frios que sopram do mar, a temperatura fica amena nesta tarde em toda faixa leste. Na capital a máxima não deve passar dos 23°C.