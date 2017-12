Fundo Social de São Roque forma 37 alunos em 3 cursos

Engana-se quem pensa que o objetivo do Fundo Social de Solidariedade seja apenas a distribuição de alimentos e roupas. Na Estância Turística de São Roque, a entidade trabalha também com objetivo de qualificar e capacitar pessoas para suprir demandas exigidas pelo mercado de trabalho e gerar renda.

Na terça-feira (5), o Fundo Social realizou cerimônia de formatura de 37 alunos de 3 cursos, auxiliar de cabeleireira, manicure e maquiagem.

Os cursos foram ministrados de março a dezembro e o curso de maquiagem contou com uma carga horária de 20 horas e os de auxiliar de cabeleireiro e manicure 80 horas.

A entrega dos certificados ocorreu pela manhã na sede do Fundo Social de Solidariedade e contou com a participação de formandos, familiares e amigos. Participaram o prefeito Claudio Góes, a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Mazé Barros e funcionários.

“Fico feliz por essa conquista de vocês (formandos). Com o certificado em mãos, tenho certeza de que terão melhores condições de conseguir um novo emprego ou se estabelecer”, disse Mazé Barros.

“Gostaria de deixar como sugestão para vocês que, agora terão uma qualificação maior e melhor. Façam adesão ao programa Microempreendedor Individual, o MEI, pois é uma forma de estarem legalizados no mercado formal de trabalho. É só procurarem o Sebrae, na Rua Rui Barbosa, 693, Brasital e terão as informações necessárias de como proceder para a abertura do MEI”, disse o prefeito Claudio Góes.