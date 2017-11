Fundo Social de Solidariedade de São Roque realizará Bazar de Natal

O Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura da Estância turística de São Roque, realizará de 14 a 20 de dezembro, das 10.00 às 16.00 horas, no hall de entrada do Paço Municipal, o Bazar de Natal, do Curso de Artesanato do Fundo Social.

Serão comercializadas peças produzidas pelas alunas durante o ano nas aulas ministradas pela professora e artista plástica, Leila Carlassara.

Serão vendidas peças de decoupage, texturas, mosaicos, entre outras que apresentam técnicas variadas e utilidades diversas

“Ao adquirir esses produtos as pessoas, além de deixarem suas casas mais alegres e bonitas, também irão ajudar famílias, pois a renda das vendas é destinada aos participantes dos projetos desenvolvidos pelo Fundo e também para a compra de materiais utilizados durantes as oficinas”, destaca a presidente do Fundo Social e primeira-dama, Mazé Barros.