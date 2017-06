Fundo Social recebe doação de agasalhos e alimentos da Banda Conselheiro Mayrink

Na último dia 12, o Fundo Social de Solidariedade de Mairinque recebeu a doação de mais de 240 quilos de alimentos e cerca de 300 peças de roupas da Banda Musical Conselheiro Mayrink, que realizou no Centro Educacional e Cultural de Mairinque – CEMEC, no sábado, 10, o 1º Concerto Beneficente em prol das famílias em situação de vulnerabilidade social do município.

O evento cultural teve participações especiais do Coral da Melhor Idade, do pianista Gabriel Sampaio e do coral de alunos da Escola Municipal Professor Manoel Martins Villaça.