Governo aprova lei que pune fraude nos postos de combustível

Começa a valer a lei que protege o consumidor na hora de abastecer. Na última quinta, 11, o governador sancionou o projeto que pune as fraudes em postos de combustíveis. A partir de agora, os postos fraudadores terão a licença do ICMS cassada e não poderão mais funcionar. A medida será usada, por exemplo, se o cliente for lesado recebendo menos combustível do que é mostrado nas bombas.

Ao entrar em vigor, a lei fiscalizará os postos por meio do Ipem (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo). Segundo o secretário estadual da Justiça, Márcio Elias Rosa, a Lei trará mais proteção para o consumidor.

O próprio consumidor pode denunciar o posto em caso de desconfiança. Basta entrar em contato com o Instituto de Pesos e Medicas no 08000-130522.