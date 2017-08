Grupo ibiunense organiza caminhada em prol do projeto “Passos que Salvam”

Você sabia que nos casos de câncer infantojuvenil com diagnóstico precoce, as chances de sucesso no tratamento superam os 90%? O Projeto “Caminhada passos que Salvam” tem o objetivo de esclarecer, conscientizar e despertar a atenção de toda a população para os primeiros sinais e sintomas do câncer em crianças e adolescentes.

Coordenado pelo Hospital de Câncer de Barretos, o projeto chegou em Ibiúna, por intermédio da professora Denise Masqui e agora conta com mais três voluntárias: Ana Lúcia, Marcia e Nanci.

São mais de 500 cidades e 15 estados que aderiram a campanha. A caminhada acontecerá no dia 26 de novembro, simultaneamente nas outras cidades também. O grupo contou com apoio da Secretaria Municipal de Saúde e capacitou no projeto uma pediatra e uma enfermeira.

Agora, se mobilizam para organizar a caminhada, promover palestras nas escolas e contar com apoio de todos na luta para conscientização e prevenção do câncer infantil.