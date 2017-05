Guarda Municipal de São Roque passa por reestruturação

A Guarda Municipal de São Roque está passando por um processo de reestruturação definido pela atual administração, que tem como objetivo dar condições dignas de trabalho a seus integrantes, para que possam garantir a segurança da população e do patrimônio do município.

Os veículos que a Guarda Municipal de São Roque vinham utilizando, por meio de aluguel, foram devolvidos, restando duas viaturas próprias. Com as novas diretrizes da atual administração, nos próximos dias mais dois veículos novos irão compor a frota, que contará agora com quatro carros novos.

Outra ação que está sendo realizada é a renovação do porte de arma dos membros da corporação vencido desde final do ano passado, no intuito de regularizar a situação e cumprir o que determina a Lei 10826/03. Para isso todos os guardas municipais passaram por uma avaliação psicológica e estão passando por uma avaliação de tiro, por profissionais credenciados junto a Polícia Federal. Vale ressaltar que esse procedimento deve ser realizado a cada dois anos, como premissa básica para que o porte de arma dos membros da corporação tenha validade de 5 anos. É importante frisar que tal requalificação não era feita desde o ano de 2011.

Outra medida tomada pela prefeitura, com objetivo de reestruturação da guarda, é o Curso de Requalificação 2017, que está sendo ministrado aos integrantes da corporação, e que tem carga horária de 80 horas com variados temas voltados a segurança.