Heróis e vilões de cada signo e suas manifestações!

Toda semana descrevemos um signo – suas principais características, seus heróis e vilões, suas forças e seus guardiões. Assim você poderá se conhecer melhor, entender suas reações e seu modo de viver.

Aquário – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Planeta Regente: Saturno e Urano

Elemento: Ar

4º Signo Fixo

Polaridade: Positivo

Herói: “O Visionário”

Vilão: “O Menor Abandonado”

Em Aquário a personalidade quer desprender-se de todos os condicionamentos cristalizados na sua jornada desde Áries até Capricórnio. Sente a necessidade de lançar-se ao novo para renovar seus projetos. Sua energia contempla um dinamismo ansioso que não lhe permite muita quietude. Regido por Saturno e Urano condensa características de reserva, responsabilidade, perseverança e honestidade, ao mesmo tempo em que é capaz de ser impetuoso, irreverente, espalhafatoso e ávido por liberdade. A sua jornada é ‘De Volta para o Futuro’! Visionário, sabe que aqui veio para inovar e fazer diferente.

Como o signo do exílio do sol, o aquariano emocionalmente poderá viver a saga do seu vilão e sentir-se como o menor abandonado do zodíaco, até que consiga compreender a sua real natureza e a sua brilhante função de responsavelmente romper com velhos paradigmas. Seu espírito humanitário pode levá-lo à luta por questões sociais, mesmo que isso signifique enfrentar tradições e modificar estruturas. Os valores de Aquário visam atender muito mais ao grupo que aos interesses individuais. Daí não terem a mínima paciência com pessoas que queiram manter privilégios pessoais em detrimento do grupo.

Sua força aliada é a intuição, oriunda da co-regência de Urano que o torna magnético e atento a todas as situações ao seu redor. As pessoas deste signo não suportam cobranças emocionais e precisam de compreensão para os momentos em que se fecham e não querem conversar com ninguém. Por serem extremamente racionais, não aceitam regras que não sejam lógicas, nem tampouco gostam de conversas muito sérias e profundas, pois temem as emoções que muitas vezes percebem como fraquezas.

A sinceridade e a lealdade são suas virtudes, por isso o aquariano estará sendo sincero se disser espontaneamente que ama alguém. Contudo, ele não suporta cenas românticas que o forcem a uma declaração de amor! Ele até poderá ser sincero o suficiente para dizer: “sinto muito, mas não posso dizer que te amo, neste momento”.

Vocação: Os aquarianos costumam ser profissionais bem-sucedidos em trabalhos que envolvam a sociedade ou um grande número de pessoas. Apreciam a astrologia e os transportes aéreos, os meios de comunicação e centros culturais. São também filósofos e psicólogos, pedagogos, escritores, cientistas, jornalistas, políticos, assistentes sociais, engenheiros eletrônicos e aviadores.

No corpo: rege o sistema circulatório, as pernas e os tornozelos. Pela oposição à Leão pode apresentar problemas cardíacos e de visão. No sistema circulatório pode provocar o surgimento de varizes, artrites, cardiopatites e afecções oculares.

Seu Guardião: “A Autoestima”