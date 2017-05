Heróis e vilões de cada signo e suas manifestações: Capricórnio

PÍLULAS DE ASTROLOGIA

Toda semana descrevemos um signo – suas principais características, seus heróis e vilões, suas forças e seus guardiões. Assim você poderá se conhecer melhor, entender suas reações e seu modo de viver.

___________________________________

CAPRICÓRNIO – 22 DE DEZEMBRO A 20 DE JANEIRO

Planeta Regente: Saturno

Elemento: Terra

4º Signo Cardeal

Polaridade: Negativo

Herói: “O General”

Vilão: “Manda Chuva”

Capricórnio é um signo que não brinca em serviço. As pessoas deste signo são obstinadas na luta pelo sucesso profissional e pessoal. Sua tenacidade, determinação e sentido prático dotam a personalidade dos seus nativos de grande poder de liderança e empreendedorismo. O General, herói das forças armadas para a defesa da ordem e da justiça.

O seu nome é TRABALHO e sobrenome HORA EXTRA. Para executar o que está em seus planos, sujeita-se ao rigor de quaisquer normas ou estruturas hierárquicas, sob pena de ter que se despojar dos prazeres da vida. A sua escolha estratégica poderá não ser a mais brilhante, mas com certeza será a mais sábia e prática.

Parcimonioso, tem na sua sombra o signo de câncer, aquático e emotivo. Como Manda Chuva, seu lado VILÃO, esconde atrás de sua capa de rigidez, um ser sensível e emotivo, mas que não que aceita ajuda facilmente, preferindo assumir suas responsabilidades e tarefas sozinho.

Nos seus relacionamentos, portanto, é preciso reconhecer os seus esforços de trabalho e não se importar muito com o seu autocontrole, nem com seu sistema de isolamento em montanha particular. É preciso ter paciência para fazer o capricorniano confiar na relação para conseguir retirar a armadura da qual se reveste para se proteger, pois no seu mais profundo íntimo, ele é uma pessoa extremamente doce e romântica.

VOCAÇÃO: As profissões com as quais mais se identifica são aquelas que exijam concentração, recolhimento, paciência, responsabilidade, perseverança e método, tais como: administração de empresas, contabilidade, política, engenharia, matemática e negócios ligados à mineração, agricultura e finanças. Por ser regido por Saturno, sua ascensão profissional costuma ser lenta e difícil, porém é comum chegar a exercer importantes cargos de direção.

NO CORPO: rege os limites internos e externos, portanto, os ossos, os dentes, a pele, os cabelos e o estômago (por oposição a Câncer). Suas predisposições são afecções ou fraturas nos ossos, doenças na pele e digestão difícil.

Seu Guardião: A humildade

Contato:

Maria D’Arienzo – Astróloga e Master Coach.

Facebook: @mariadarienzo.coaching.astrologico

WhatsApp: (11) 99251-7624

e-mail: [email protected]