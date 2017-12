Hoje eu escrevo para você, que nasceu para fazer seu céu brilhar!

Que está na vida caminhando, caindo e levantando. Driblando culpas e medos e os vencendo com sua força de fé. Você cuja bandeira é o amor. Que pode até cair e bater o pé no fundo do poço, mas que é capaz de ressurgir e voar como fênix rumo ao infinito!

Você que nasceu falante e em busca de respostas, com uma mente brilhante, capaz de ver o que não está escrito e ir além dos limites do seu tempo para o entendimento de si e do seu outro. Ajuste seu foco, a nave já está na velocidade da luz, busque despertar seus olhos extrafísicos para ver o que os olhos da carne, vez por outra, tendem a te iludir.

Atenção, lindo ser, com o seu grande poder! Não fuja dele. Ele é o seu grande trunfo para transcender os seus desafios, as pedras do seu caminho, disfarçadas de gente. Tudo isto é para você aprender a ser forte, no seu empenho, no seu foco, no seu direcionamento. Confie em você! Ame a si mesmo de verdade. Porque esta é a receita para não precisar controlar mais nada e nem ninguém. Você é uma pessoa linda! Acredite! Sua beleza floresce quando você acredita nisso. Sua luz irradia quando visualiza seus sonhos. Não se prenda aos seus monstros da crítica, não crie personagens para te aterrorizar. Você é o dono do seu destino e do seu caminho. É só confiar na sua luz. A imagem refletida no rio pode revelar sua face, mas é o céu que decodifica o seu espaço. Acredite! Confie em si!

Esteja bem atento às bifurcações do caminho! Não se iluda pela voz daquele crítico que te cobra e causa medo. Ele é só uma ilusão. O seu grande treino nesta vida será olhar seu céu e descobrir o caminho guiado pelo seu coração. Acalme-se! Silencie esse barulhão que te confunde. Seu coração não grita. Ele fala baixo, porque espera que você faça a sua parte, que o respeite e dê a ele permissão para falar.

Livre arbítrio é decidir com consciência que valor você está querendo alimentar. Opte pela força da sua fé e seu poder transformador. Perdoe! Veja além dos seus erros e dos outros. As pessoas só gritam porque ainda estão muito longe de saberem quem verdadeiramente são. Todo ataque é, última instância, um pedido de ajuda. Um pedido de amor.

Admita a sua ânsia por liberdade,o seu desejo de ir além do horizonte e conquistar o mundo inteiro que se reflete em você. Sim! Você pode! Faça a sua parte! Confie em você e trace a sua rota. Dê o seu melhor e persista! Empenhe-se 120% no seu propósito! Pois mesmo se for preciso descer fundo no porão da sua alma é de lá mesmo que você pegará impulso para voar em direção ao seu infinito de possibilidades. Sim! Você pode!

Faça seu céu brilhar!

Porque quanto mais luz você irradia, mais luz você atrairá para iluminar o seu próprio caminho.

