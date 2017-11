Menos de um dia após ser convencido pela polícia a não se jogar de viaduto, homem volta a se pendurar sobre a rodovia Castello Branco na altura do km 50. O tráfego no local está novamente prejudicado.

Equipes do Resgate do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e viaturas da CCR estão no local, novamente. Uma faixa da rodovia está interditada e nenhum veículo pode passar sobre o viaduto.

Mais informações a qualquer momento.