Hopi Hari anuncia nova data de reabertura do parque

O parque Hopi Hari em Vinhedo (SP) divulgou uma nova data para reabertura. A atração estava fechada desde o dia 12 de maio devido à grave crise financeira que atravessa nos últimos anos causada por problemas administrativos.

Em nota publicada na página oficial da atração no Facebook, foi anunciado que o dia 5 de agosto será o primeiro dia disponível para visitantes, após quase dois meses sem abrir. Os ingressos podem ser adquiridos pela internet e custam R$ 150.

Na nota oficial, o parque anunciou que 72% dos brinquedos estarão funcionando, todos gratuitos. Também planejam realizar na abertura o maior “flash mob” do mundo para entrar no livro dos recordes. O evento no primeiro dia será a Hora do Horror 2017 com o tema “Karnak – A maldição da Tumba”. O parque limitou um número máximo de 5 mil visitantes por dia com o objetivo de diminuir as filas.

Sexta a domingo

As atrações vão funcionar de sexta-feira a domingo. Segundo comunicado divulgado no site, o Hopi Hari decidiu agendar as visitas para evitar filas longas.

“Nosso país terá visitantes limitado por dia, por esse motivo nossos visitantes terão que agendar com o Departamento de Imigração o dia que irá [sic] vir, pois prezamos por mais divertimento e menos filas, garantindo o conforto de todos”, diz o informativo.

26 mil pessoas

De acordo com o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCP), o parque tem autorização para receber a lotação máxima de 26 mil pessoas. O documento é válido até 18 de janeiro de 2020.

Moeda oficial

O parque divulgou, ainda, que terá um dinheiro próprio para ser usado dentro das dependências do empreendimento. O “Hopi Cardi” será um cartão exclusivo para consumo. O objetivo, segundo o comunicado da atração, também é reduzir o tempo de espera nas filas.

Crise financeira

Localizado na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) – uma das principais ligações entre a capital paulista e interior do estado – o Hopi Hari atravessa uma grave crise financeira que culminou com o fechamento do parque no dia 12 de maio.

A atração chegou a sofrer corte de energia e teve o registro de companhia aberta suspenso pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) – não podendo mais, portanto, negociar suas ações no mercado, o que reduz a chance de captar investimentos.