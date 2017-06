Horóscopo da semana

♈ ARIES

Ariano, durante a semana alguns problemas que não foram resolvidos tempos atrás em sua vida, poderão retornar novamente. Tudo aquilo que foi deixado para trás, seja por não conseguir a solução no momento, ou até mesmo por negligência de sua parte, agora deverá ser encarado e resolvido definitivamente, sendo assim, a oportunidade para dar aquele ponto final extremamente necessário. Não é motivo também para apreensão, pois por mais que venham os problemas, você terá condições para resolvê-los!

Os momentos que se aproximam, oferecem a oportunidade para melhor organizar a vida.

É importante também que durante esses dias, você não dê atenção para pessoas complicadas e principalmente negativas!

Não se permita contaminar pelo pessimismo dos outros!

Eleve a sua convicção, e fé em si mesmo.

♉ TOURO

Taurino, a energia da semana estará impulsionando à por fim em algumas situações fora e dentro de você.

Tudo aquilo que já está velho e sem energia, estará se encerrando para que novas oportunidades possam fluir no terreno de sua vida.

O acúmulo desnecessário, não enriquece a bagagem interior, pelo contrário, causa a estagnação!

De todo modo, você estará tendo certeza das pessoas que são essenciais em sua vida, e conseguindo direcionar melhor o teu foco e as tuas energias, no teu trabalho e planejamentos.

Uma nova fase estará se abrindo para você, favorecendo a vinda de novas pessoas que em muito, estarão contribuindo em sua vida, portanto, convém aproveitá-la para construir as suas realizações.

♊ GÊMEOS

Geminiano, a vibração da semana estará sendo bastante favorável!

Você estará sentindo como se a vida estivesse fluindo de forma positiva para você, e certamente estará!

O teu raciocínio será bem mais aguçado e assertivo, proporcionando a solução para muitos problemas e permitindo que você se movimente melhor!

Boas oportunidades vão surgir para você, principalmente em relação ao trabalho!

Será totalmente normal, que algumas lembranças venham à tona trazendo tristezas, mas procure tê-las como aprendizado para não mais cometer os mesmos erros.

É chegada a hora de olhar pra cima, ganhar fôlego e investir em novos caminhos, energia suficiente para isso, você receberá!

♋ CÂNCER

Canceriano, a vida estará apresentando alguns desafios para você durante a semana, que exigirá muito mais da serenidade, paciência e contemplação, do que atitudes brutas e intensas. Tudo que for feito com intensidade e intolerância, resultará em atraso das soluções, fazendo com que as dificuldades se arrastem.

Seja prudente e pratique suas ações e o emprego das palavras com sabedoria.

Algumas pessoas tendem a criar barulho á sua volta, esperando que você tome atitudes enérgicas!

A provocação será constante, mas convém ignorá-la e seguir por um ritmo mais tranqüilo, pois as soluções que você necessita, vão chegar!

Se você pode resolver a tua vida com calma e pela paz, para qual razão irá se enfurecer e desgastar?

Se não anda dando certo de um jeito, o melhor é tentar por outras formas, experimentando outros caminhos.

A diversidade quebra os efeitos gerados por padrões repetitivos.

♌ LEÃO

Leonino, a semana provocará algumas transformações em teu equilíbrio. Você poderá se sentir meio sem chão, e perceber que algumas situações na sua vida, estão diferentes. É como se a sua realidade estivesse mudando e aquilo que antes você tinha como certo sólido e permanente, não fosse tão assim.

Certamente a sua vida irá mudar, esteja atento aos conselhos que estará recebendo, pois pessoas serão encaminhadas até você, pela providência Divina para estar te ajudando.

Passeios e viagens serão totalmente favorecidas!

O melhor é se colocar em movimento para acelerar a vinda de novas situações que já estão a caminho.

♍ VIRGEM

Virginiano, cuidado com pensamentos e sentimentos negativos, você estará recebendo rapidamente os efeitos do que estará produzindo dentro de você.

É muito provável que você se veja na necessidade de cortar alguma pessoa da sua vida, logo estará percebendo que alguém bem próximo, não é tão boa pessoa como aparenta ser.

O trabalho, estudos e planejamentos, recebem boas vibrações, mas é importante se preservar para não perder a energia do que estiver sendo construído por você, mesmo que ainda esteja somente na tua mente.

Quando expomos a nossa vida em demasia, somos alvos fáceis dos impactos negativos daqueles que não desejam ver o nosso progresso.

O silêncio é o segredo do sucesso!

♎ LIBRA

Libriano, a energia da semana estará bastante positiva para você, permitindo assim, que dê continuidade aos esforços e continue firme em teus objetivos.

O único ponto negativo, trás aqui um conselho:

Cuidado com o teu orgulho e prepotência, pois a vida é intolerante a tudo que ofenda ou prejudique os outros, ativando subitamente a lei do retorno, e fazendo com que se prove do próprio veneno.

Você é forte, mas não precisa abusar da tua força em atitudes ríspidas e grosseiras!

O campo dos relacionamentos recebe aberturas significativas, proporcionando o desenvolvimento a partir da criação de parcerias.

Lembrando aqui, que parceria não significa sociedade. Mas sim, o trabalho em conjunto que visa favorecer os dois lados igualmente, sem que haja um comprometimento arriscado.

♏ ESCORPIÃO

Escorpiano, a energia da semana estará fortalecendo em muito você. As energias perdidas ultimamente estarão sendo restabelecidas aumentando gradativamente a sua resistência.

Uma fase de mudanças estará se iniciando, criando assim novas oportunidades para sair do marasmo e quebrar a inércia em áreas muito importantes da sua vida.

Para quem estiver se preparando para mudar de residência, o momento será extremamente oportuno!

Os passeios e viagens serão favorecidos, permitindo aproveitar bons momentos junto aos amigos e familiares.

Alguma pessoa de poder e autoridade, estará chegando aos teus caminhos, trazendo algum tipo de favorecimento, sendo assim, os contatos estarão positivos!

Aproveite da comunicação!

♐ SAGITÁRIO

Esteja atento as oportunidades profissionais, Sagitariano!

Quem esteja buscando por trabalho e ou melhorar as condições profissionais, terá meios de conseguir!

A vibração negativa que estava atrasando o teu progresso estará cessando, portanto, se prepare para provocar as mudanças que tanto você anda precisando.

Os teus relacionamentos também recebem uma boa dose de energia positiva, ofertando momentos agradáveis para serem aproveitados por você.

Procure resgatar alguns contatos que andam distantes, será bom rever alguns amigos e por as conversas em dia!

A vida trará muito movimento!

Saia da inércia!

♑ CAPRICÓRNIO

Capricorniano, durante a semana você tende a passar por situações que tragam muitas dúvidas e a exigência de tomar atitudes rapidamente.

A confusão gerará questionamentos sobre as atitudes a serem tomadas. O conselho aqui é para que não caia na pressa agressiva dos outros, tudo e todos têm o seu tempo natural para fazer acontecer o que seja necessário.

Respeite o teu tempo e os teus limites!

Os momentos instáveis serão passageiros e logo você estará se sentindo confortável e tranqüilo.

Algumas mudanças também estarão ocorrendo dentro dos teus relacionamentos, sendo importante reavaliar a importância dada por você, para algumas pessoas.

Reflita e provoque as mudanças necessárias.

♒ AQUÁRIO

Tenha paciência Aquariano!

Infelizmente a energia da semana não estará sendo muito favorável a você, fazendo com que sua paciência seja muito curta!

Por mais difícil que seja, trabalhe sobre a tua paz e equilíbrio, pois você estará mais suscetível aos impactos negativos dos outros, principalmente aquelas pessoas que são falsas e oportunistas, que invejam tudo e todos, gerando assim, tristezas e decepções para você.

O melhor é se recolher mais, evitando situações em que lhe exponha demasiadamente, a tua sintonia com algumas pessoas estará falha, você não estará conseguindo entender muito bem o motivo que as levará a agirem de forma totalmente contrária ao que você espera.

♓ PEIXES

Pisciano, a energia da semana estará positiva, permitindo que você ponha um fim em assuntos e situações que sugam a tua energia.

Os teus caminhos estão abertos, oferecendo oportunidades para melhorar a área profissional e realizar alguns planos.

Se estiver buscando por emprego, terá condições para consegui-lo!

Aproveite para se comunicar mais com as pessoas, e alcançar os teus objetivos.

Soluções necessárias surgem dentro de casa, para quebrar o clima negativo e dissolver o desentendimento com os familiares.

A harmonia será restaurada e você estará bem mais tranqüilo e confiante!

Desejo uma excelente semana, cheia de muita prosperidade, saúde e felicidade a todos!