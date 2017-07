Horóscopo da semana

♈ ARIES

Ariano, as vibrações durante a semana serão positivas, favorecendo em muito os contatos! Você terá sorte para lidar com assuntos importantes, conseguindo resolver qualquer situação problemática. Esteja atento para aproveitar a ajuda de alguém em especial, que estará dando alguns conselhos que valem ouro!

Como a comunicação estará fluindo muito bem, aproveite para ter aquela conversa necessária, para expressar o que sente e pensa.

No lar, o clima estará sendo renovado, quebrando toda uma tensão vivida ultimamente, aproveite para fazer aquela limpeza caprichada!

Se concentre e reveja tudo que seja necessário expurgar, se deseja melhorar a sua vida, deverá se desapegar do passado e de tudo aquilo que não exerce nenhuma influência positiva para você.

♉ TOURO

Taurino, durante a semana você tende a sofrer desgastes por causa da tempestade dos outros, busque fechar bem o teu campo, se concentrando somente naquilo que seja fundamental para você.

Você sentirá e provocará algumas mudanças em breve, portanto, se direcione na finalização do que esteja ainda pendente, é chegada à hora de por um ponto final num capítulo do livro da tua vida.

Em breve você estará recebendo novidades, que vão melhorar em muito o teu humor, fortalecendo a sua criatividade.

Muitas vezes, temos que ignorar as necessidades daqueles que gostamos, para que nos seja possível construir as nossas realizações. A doação energética deve ser moderada, caso contrário, veremos somente as realizações do próximo, enquanto as nossas, permanecerá no mundo dos sonhos.

♊ GÊMEOS

Geminiano, você estará recebendo uma carga que te ajudará a ser mais determinado! É possível que você tenha atritos com algumas pessoas, por elas serem confrontadas por você! A energia da semana estará te ajudando a focar mais no que seja da tua vontade e mesmo que isso atraia alguma oscilação nas relações, será muito importante para provocar aberturas em tua vida.

Quando agimos de forma diferente, defendendo os nossos interesses, não agindo de forma previsível, aquela esperada e já acostumada pelas pessoas, atraímos novas oportunidades!

Aguarde pela visita do novo em sua vida.

♋ CÂNCER

Cuidado com as fofocas, Canceriano!

Você corre o risco de ser envolvido em conversas improdutivas, que denigrem a imagem das pessoas!

Durante a semana será necessário estar bastante atento para perceber e se afastar de pessoas ligadas nesta energia.

A esfera afetiva estará sofrendo algumas oscilações, provocando algumas situações onde você se sinta desconfortável.

Procure se dedicar aos assuntos que estejam pendentes em sua vida, quanto mais se permitir empurrar as situações com a barriga ou até mesmo, ficar em cima do muro, pior será as conseqüências da não ação.

As trocas com as amizades é oportuna!

Ajude e será ajudado.

♌ LEÃO

Leonino, durante a semana será bastante possível a solução de problemas que andam lhe tirando o sono!

Você estará recebendo aquela ajuda inusitada que fará a diferença, mas saiba também da importância de reconhecer os teus erros e defeitos, provocando as mudanças necessárias para não mais repeti-los!

E para que isso seja possível, é bastante provável que algumas situações mal resolvidas no passado, venham à tona para serem solucionadas definitivamente, finalizando assim, um aprendizado.

Por mais que de forma lenta, novas situações estarão chegando para você, abrindo um leque de novas oportunidades em sua vida.

Os contatos estarão sendo favorecidos, permitindo assim, que se consiga movimentar os teus projetos.

♍ VIRGEM

Virginiano, é muito importante refletir para não meter os pés pelas mãos, tomando atitudes impulsivas, que somente acarretam em problemas.

Alguns contatos serão encerrados, pois os movimentos da vida provocam sempre o afastamento de pessoas, cujo sentido da presença delas, se perdeu.

As esperanças que pulsam em você serão realizadas, mas antes de direcionar as tuas energias na concretização de seus objetivos, reflita melhor para estar usando as ferramentas certas nas tuas construções, e tomando cuidado com a interferência de pessoas que não desejam ver a prosperidade em sua vida.

Trabalhar em silêncio naquilo que se quer é a forma mais sábia para atingir o sucesso nos empreendimentos.

♎ LIBRA

Libriano, durante a semana você poderá se sentir impedido de tomar as ações necessárias, como se a clareza e a certeza, lhe fossem tiradas. Isso estará podendo ocorrer, devido a uma transformação em seu interior que trará algumas dúvidas sobre os objetivos que ultimamente foram traçados por você.

A semana pede mais reflexão do que ação.

Observe a possibilidade de alterar os projetos, pois sempre é possível moldá-los e melhorá-los para que sejam totalmente assertivos.

Em breve essa vibração passará e você volta a sentir a confiança para agir em tudo que seja preciso, suas conquistas não estão impedidas de acontecer, somente é necessário reavaliar os objetivos.

♏ ESCORPIÃO

Escorpiano, se desprenda de opiniões alheias, sentimentos e pensamentos negativos.

O importante é você, e as tuas ações no mundo.

Sempre teremos que lutar contra as interferências, seja aquelas direcionadas pelos outros contra nós, ou aquelas que tentam fazer que nasçam em nós, prejudicando assim, o nosso julgamento sobre o que devemos ou não fazer em nossas vidas.

A energia da semana estará positiva, o trabalho será favorecido com novidades e fluirá sem dificuldades.

A área afetiva estará recebendo novidades em breve, para aqueles que estão solteiros, logo terão a oportunidade para mudar o quadro.

♐ SAGITÁRIO

Sagitariano, a energia da semana favorecerá as questões materiais, impulsionando também a criatividade e produtividade.

Por outro lado, tenha cuidado para não entrar em discussões que não levarão a lugar algum!

Você tende a sofrer desgastes com discussões desnecessárias, onde o melhor é ignorar a prepotência alheia, evitando a perda de energia pelo conflito de opiniões.

O melhor é estar focado nas questões profissionais e materiais, já que estas estarão com boas influências, e aguardar o tempo oportuno para se dedicar nas outras áreas da vida.

♑ CAPRICÓRNIO

Capricorniano, cuidado com os excessos!

Durante a semana você tende a ser envolvido em situações que exijam demais de você, sugando rapidamente as tuas energias, principalmente o teu emocional. Essa perda de energia facilmente poderá contaminar as tuas emoções, atraindo brigas e atitudes que devam ser evitadas.

Esse alerta não durará por muito tempo, em breve as energias se renovam, abrindo novas oportunidades e elevando as vibrações em seu interior.

Procure estar resolvendo uma questão por vez, por mais que o mundo obrigue ações imediatas, é necessário respeitar os teus limites, o seu próprio tempo.

♒ AQUÁRIO

Aquariano, cuidado com a inveja e manipulações egoístas dos outros! Você estará sendo alvo de pessoas oportunistas, que vão tentar se aproveitar da tua boa vontade.

A vibração da semana estará favorecendo o progresso de sua vida, fortalecendo o seu poder de ação!

Se imponha defendendo os teus desejos, dizendo não para tudo aquilo que não lhe agrada.

Os planos estarão sendo desenvolvidos pouco a pouco, mas certamente trarão a vitória para você.

Na esfera das amizades, é necessário aprender lidar com o lado negativo das pessoas, que assim como você, também possuem as suas falhas.

♓ PEIXES

Pisciano, alguns problemas serão resolvidos em breve, a vibração da semana lhe ajudará para que isso seja possível. O problema maior será de ter que lidar com a ignorância das pessoas, você falará numa língua e o outro em outra, a dificuldade nas comunicações serão constantes.

Com tato e diplomacia, você conseguirá equilibrar as situações, alcançando a soluções necessárias.

A área material recebe boas energias também, para quem esteja procurando por trabalho, não desista, pois logo o encontrará!

Desejo uma semana abençoada a todos!