Horóscopo da semana

♈ ARIES

Ariano, a vibração da semana estará positiva, mas ainda causando uma lentidão nos acontecimentos esperados por você. Mas, essa lentidão não é motivo para se sentir derrotado, pelo contrário, a energia favorece que você concentre as tuas forças e o poder da tua convicção nos teus objetivos, pois eles como sementes, estarão sendo germinados para que em breve, você se realize.

A semana tende a ser tranquila, pois não existem energias negativas atuando contra você!

Os relacionamentos estarão positivos, tudo o que seja preciso para encerrar conflitos, construir e manter a paz, será totalmente possível durante a semana.

Já que somos sempre responsáveis pelos resultados de nossas ações, tudo o que for feito de maneira justa e tendo o apoio da VERDADE, nos torna vitoriosos e merecedores de tudo o que seja bom.

♉ TOURO

Taurino, é necessário ter cuidado com a intensidade das tuas ações perante os outros, pois é bem possível que você seja agressivo demais na tua maneira de agir, fazendo com que as pessoas o vejam de forma negativa e ameaçadora.

Você receberá uma força “extra” durante a semana, que certamente estará lhe fazendo progredir em tua vida.

A cautela também se estende às amizades, pois discussões dentro dessa área tendem a acontecer gerando rompimentos! Não esqueça que você estará em uma frequência diferente daqueles ao seu redor, por isso, vale muito não alimentar diálogos infecundos.

A criatividade também é energizada, elevando a sua produtividade e raciocínio, que melhor direcionado estará.

Aproveite para resolver tudo o que esteja pendente e deixar engatilhada a ação dos teus objetivos!

♊ GÊMEOS

Geminiano, a semana será positiva para você, mas essa positividade pode não ser muito bem compreendida, pois ela exercerá uma influência transformadora em tua vida.

É um bom tempo para abandonar alguns planos que vem consumindo muita energia da sua vida, infelizmente, não é tudo o que queremos realizar que nos trará a satisfação que acreditamos, portanto, reflita melhor e reavalie os teus propósitos.

O círculo das amizades estará bastante agradável, divertimentos serão vividos, e oportunidades chegam também delas para você!

Se permita reformar a sua vida, voltar alguns passos, não significa assumir uma posição de derrota, mas sim, de praticidade e organização!

Quando um caminho já não nos oferece realizações, cabe a nós mudarmos o curso, e irmos à busca de situações jamais experimentadas por nós antes.

♋ CÂNCER

Canceriano, você tende a se sentir de mãos atadas durante a semana, sem encontrar rapidamente as melhores ações e as soluções de que necessita.

Esse impedimento será rapidamente superado por você, mas enquanto for percebido, convém ter muita cautela para não se envolver em situações complicadas.

Você descobrirá intenções negativas de alguém bem próximo, o que lhe fará se sentir até mesmo traído, e será necessário agir com muita força e determinação, para quebrar essa situação negativa.

Cortar o mal pela raiz, é a melhor expressão quanto a isso.

A semana será parecida como um jogo de xadrez, onde todas as tuas ações devem ser estratégicas para reforçar o teu equilíbrio e garantir a vitória em cada “jogada”, em cada “situação”.

♌ LEÃO

Leonino, o teu emocional passará por muitas transformações durante a semana, pois a energia que estará presente, o fará reavaliar muito tudo o que sente tanto sobre acontecimentos, como também, perante as pessoas.

Que fique claro, desde já, que você irá destruir os teus sentimentos por alguém, e quanto mais você tentar evitar essa destruição, mais decepcionado você ficará!

É chegada à hora de passar a foice sobre aquelas ramificações da vida, que as compreendemos como pessoas já secas, mas cujas raízes ainda nos infertilizam.

Aguarde pela vinda de alguém que estará ajudando muito você em sua vida, seja tanto por conselhos como também, pelo bem merecido que “cai” como uma luva, encerrando alguns problemas.

Mesmo que o conselho aqui aponte transformações e finalizações, a semana será positiva!

Abençoados aqueles que possam reformar as situações da vida, se abrindo para a vinda do “novo”.

♍ VIRGEM

Virginiano, muitas tristezas, decepções e negatividades, serão encerradas no seu coração. É chegada uma nova fase em sua vida, que certamente será muito melhor que as anteriores, favorecendo principalmente uma “cura” na área material e financeira.

A energia da semana será positiva, permitindo que você julgue com seriedade e aja com assertividade.

A área amorosa será também beneficiada, favorecendo as reconciliações, a compreensão, e a vinda de um novo amor, para quem estiver solteiro.

O tempo é de decisões, se empenhando na finalização do que esteja pendente, assumindo novas condutas perante a vida.

Absorva e pratique o desapego, pois ele será uma ferramenta essencial nesse ciclo que está se abrindo na sua vida.

♎ LIBRA

Libriano, durante a semana você estará passando por algumas mudanças internas, que o fará ter uma nova visão perante o teu emocional.

É provável que você perceba que alguns “sentimentos” não pulsam mais como pulsaram algum dia, trazendo assim, um pequeno desânimo.

Ao invés de pensar em romper laços, tente reformar as relações que chamem a tua atenção, devido ao desagrado sentido.

Hoje algo ou alguém, pode não mais servir a você, como serviu algum dia, mas nem por isso tenha perdido a razão de estar na sua vida!

Vale à pena “reformar” as situações provocando as melhorias, do que cortar tudo brultamente.

A energia da semana também poderá provocar algumas discussões com pessoas ao redor, vale a pena se manter equilibrado, não alimentando os conflitos, pois eles somente estarão drenando as tuas energias!

♏ ESCORPIÃO

Escorpiano, durante a semana a sua “raiva” terá um acréscimo, o que lhe fará “picar” com veneno fortemente concentrado, aqueles que mereçam.

Você tende a ser muito intolerante diante das atitudes negativas dos outros, não esperando para devolver em triplo, os males que vierem na tua direção!

Tenha cuidado para evitar conflitos!

Você poderá sofrer algumas oscilações temporárias na área financeira, e por assim, convém ter cuidado com os gastos.

A tua “sombra” estará te permitindo perceber as más intenções dos outros com maior intensidade, e agir rapidamente na quebra dessas negatividades.

Essa energia sendo bem canalizada, será muito útil para que você tenha vitórias aceleradas em algumas questões, resultando em progresso.

Alegrias chegam em breve dentro de casa, momentos agradáveis e divertidos, logo serão vividos por você.

♐ SAGITÁRIO

Semana positiva para você, Sagitariano!

O teu raciocínio será mais rápido, facilitando a resolução de situações adversas e agir com esperteza e sagacidade para com os outros!

Respire fundo e tome o fôlego para aproveitar essa semana com tudo o que puder, pois tende a ser uma semana de muita abertura para você por fim em problemas que vem se arrastando já há algum tempo.

Outro ponto positivo, é que a energia da semana estará abrindo oportunidades para fazer novos contatos, principalmente os profissionais, resultando assim, em bons lucros e projeções promissoras para você.

A área afetiva tende a sofrer algumas instabilidades, pois quase sempre, o outro lado não consegue acompanhar a tua lógica e o desejo de agir com liberdade.

♑ CAPRICÓRNIO

Capricorniano, a vibração da semana será positiva para você, pois com maior determinação, as dificuldades do dia-a-dia, estarão sendo vencidas!

Você somente estará se sentindo solitário, como se por alguns instantes, não houvesse amigos no mundo, e você sentindo que tem que fazer tudo sozinho.

Essa sensação de solidão não será duradoura, nem retratando de fato a realidade da tua vida. Ocorre que sempre teremos alguns momentos de estarmos muito mais introspectivos, tendo que assumir individualmente o que a vida nos apresenta.

É certo de que na nossa vida, o que será construído nela, depende inteiramente de nós.

Se concentre nos teus propósitos, as forças do progresso estão agindo em teu benefício!

♒ AQUÁRIO

Aquariano, mesmo que ainda você esteja sentindo o peso de algumas dificuldades e tristezas, o equilíbrio estará sendo concedido e mantido em você.

A tua percepção diante da vida e das pessoas, sofrerá mudanças, nem tudo o que um dia teve valor, valorizado será!

De todo modo, você alcança as condições necessárias para lidar com todas as adversidades, e no dia-a-dia, pouco a pouco, tomando as ações para ir dissolvendo as dificuldades, concluindo o que seja preciso.

A semana não será de muita agitação, tende a ser bem pacata, mas nenhuma energia negativa estará atingindo você.

É um bom período para se recolher, refletir sobre a vida, descansar até mesmo de algumas pessoas, e de se preocupar somente e inteiramente com você mesmo.

♓ PEIXES

Pisciano, durante a semana você estará renovando a tua fé, dando mais chances aos projetos que ainda não foram possíveis realizar.

O teu emocional não estará passivo diante das atitudes ruins dos outros, você tomará ações para se impor!

O bom é que você responderá aos outros, na mesma frequência que eles te respondem!

Essa “troca” podendo ser interpretada como, “bateu, levou”, será muito importante para você!

A sua determinação e imposição contra os outros, será essencial na abertura dos teus caminhos, pois quando nos determinamos sobre o que mais queremos, nenhum ser que caminhe sobre a terra, poderá nos impedir.

A limitação deve sempre ser rejeitada, e as energias da semana, favorecem bem exatamente isso!

A vibração da semana estará abrindo novas oportunidades para você melhorar o profissional, e se dedicar nos teus objetivos.

Você está e estará em segurança, vá em frente!

Com fé desejo aqui, uma excelente semana para todos!

Que Deus nos abençoe!