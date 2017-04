Horóscopo da semana 24/4 a 30/4

Áries

Tempos de mudanças, novas energias chegam, trazendo novidades para que você consiga transformar o teu equilíbrio. Você estará sendo impulsionado a buscar novos caminhos para melhorar inclusive, a tua independência e certamente irá conseguir, pelas novas oportunidades que estão vindo!

Ao mesmo tempo, durante esse processo, você terá um esclarecimento melhor sobre os teus relacionamentos, e irá descobrir atitudes negativas de alguém próximo, que será encarado por você, como traição.

Cuidado, alguém vem com intenções de prejudicá-lo.

Momento oportuno para separar o joio do trigo e cortar definitivamente pessoas que não são sinceras como demonstram.

Touro

A semana tende a ser vagarosa para você. Por um lado você terá vontade para realizar tudo o que esteja pendente em sua vida, mas por outro, você não estará conseguindo concentrar as tuas energias, na conclusão imediata dos teus objetivos.

É aquela sensação de dirigir com o freio de mão puxado! Tenha paciência!

O campo das amizades sofrerá também algumas mudanças, você perceberá que algumas pessoas estão distantes da sua vida, não mais na mesma sintonia que você. Isso provocará um afastamento e ruptura de amizades de forma branda, mas saiba que algumas delas chegam ao fim.

Aproveite a semana para refletir sobre sua vida e finalizar questões internas.

Gêmeos

A área afetiva de sua vida, estará recebendo boas vibrações! É o momento quando tudo parece estar entrando nos eixos, tanto na tua relação afetiva com o próximo, como também o teu equilíbrio emocional sendo fortalecido.

Conexões com o passado, serão finalizadas independente da tua vontade, portanto, você não tem mais nada para fazer lá atrás!

Relacionamentos se desfazem para que outros possam ser iniciados, proporcionando novas experiências, que contribuam com o nosso desenvolvimento pessoal.

Siga o fluxo provocando constantemente o “novo” em sua vida. Você estará sendo motivado para isso!

Câncer

Semana bastante produtiva! Você estará mais voltado ao trabalho e estudos, conseguindo alcançar suas metas!

Ao mesmo tempo, o teu emocional estará positivo, não será qualquer coisa que poderá estragar o teu humor.

As trocas estarão favorecidas para você, aproveite para solucionar problemas com a ajuda dos amigos!

“Duas cabeças pensam melhor que uma”

Planos serão formados e realizados, portanto, aproveite a vibração da semana para dar andamento em alguns projetos que até então estavam parados.

Como o emocional estará positivo, você estará tendo uma vontade maior para se dedicar também na área afetiva, e sua determinação trará resultados satisfatórios.

Leão

É possível que você sinta um “peso” durante a semana, aquela desmotivação que impede a realização do que seja necessário. Mas não se assuste!

Essa sensação será temporária, e logo você estará se sentindo com energias para dar andamento aos assuntos da sua vida.

É aconselhável que você não se esforce, pois caso contrário, você só estará perdendo energia e se sentindo mais pesado e vazio.

Saber lidar com o tempo, aceitando que tudo tem seu momento certo para acontecer é difícil, mas quanto mais damos forças para a ansiedade, pior ficamos.

Em breve, alguns bloqueios que vem tirando a tua paz acabam, e você volta a sentir o fluxo normal em tua vida.

Virgem

Semana bastante agitada! Passeios e viagens mesmo que a trabalho, estão favorecidas, trazendo resultados satisfatórios a você! Você estará durante a semana, bem mais seguro, mais equilibrado e convicto!

Você estará em breve recebendo notícias de pessoas distantes, será uma boa oportunidade para retomar alguns laços que se perderam pelas casualidades da vida.

Nem é preciso dizer para abrir bem as janelas e deixar o vento entrar, né? Será benéfico dar aquela geral dentro de casa, fazendo aquela limpeza que só você sabe como realizar! Mas não esqueça que a limpeza, não se estende somente no teu lar, mas também dentro de você!

Jogue todo o lixo externo e interno fora.

Novos tempos chegam!

Libra

A área profissional estará trazendo alguns desafios e adversidades, que será necessária muita paciência e dedicação de sua parte, para resolver a questão. Tenha cuidado com os pensamentos e sentimentos negativos!

Não sabote a si mesmo, como pensamentos fatalistas! As dificuldades implicam somente em um retardo da conclusão dos objetivos e não na tua derrota!

O que é a vida sem problemas para solucionarmos? Em breve você estará recebendo novas propostas, portanto, se manter confiante é a melhor ferramenta para você neste momento.

O seu interior vem passando por transformações, melhorando assim a sua visão perante a vida, e no emprego de ações bem mais assertivas de sua parte.

Escorpião

Você tende a ter muitos problemas para resolver durante a semana, e o pior de tudo, é que de todos eles, alguns nem são teus!

Será necessário que você reduza um pouco o teu ritmo para conseguir resolvê-los definitivamente, não deixando nenhuma aresta para ser aparada depois.

A ideia é para ser intenso e pesado sobre os problemas, para quebrá-los de uma só vez!

Novas vibrações vêm dissolvendo o clima negativo dentro da área financeira, portanto, é certo que as dificuldades sejam superadas e o fluxo venha a ficar mais positivo!

O movimento será uma boa pedida para trabalhar em cima das negatividades, parado contemplando as dificuldades e os sentimentos negativos, não te levará a nada!

Sagitário

Cuidado com adversidades por causa do dinheiro! Você facilmente poderá entrar em discussões por causa dele.

Saiba cobrar aqueles que lhe devem, mas sem exaltar as tuas ações, quem grita perde a razão!

Não fique preso ao que se tem somente no hoje, pois logo novidades vêm chegando para te motivar, e lhe abrir outras novas oportunidades!

A sua comunicação estará muito mais ativa e fluindo positivamente, sabe aquela expressão que diz ter boa lábia, para vender gelo para esquimó?

Aproveite, a vibração da semana vai provocar uma renovação no teu interior, assim, você se sentirá com mais energia, mas saiba direcioná-la bem.

Capricórnio

Os assuntos familiares estarão em pauta para você. Será exigida uma maior dedicação de sua parte à família, para que os problemas sejam rapidamente resolvidos, e certamente assim, eles serão!

Tenha atenção às amizades, pois será favorável a você, receber ajuda delas.

Aproveite essa semana para também refletir sobre as decepções sofridas anteriormente, quanto mais você refletir na intenção de se libertar dos dissabores vividos, melhor será para restaurar o teu equilíbrio e seguir adiante.

Não evite falar o que te incomoda, se expresse, converse com as partes envolvidas sobre o que não está te agradando, pois todo o diálogo é construtivo quando bem direcionado.

Aquário

Tenha esperteza na área profissional! Durante a semana você terá que trabalhar muito bem a tua malícia, para alcançar os teus objetivos!

Concentre-se para falar o que deve, e agir como se deve, sem titubear.

O conselho é para que não protele e nem se deixe protelar nenhuma questão, o que precisa ser feito, decidido e realizado, deve ser feito prontamente!

Quem muito promete o futuro, acaba não fazendo nada hoje e nem amanhã.

Não permita ficar recebendo muitos conselhos de todos os lados, isso somente provocará indecisões de sua parte.

Reflita sobre tudo aquilo que seja importante para você e tome as ações necessárias.

Peixes

É importante avaliar muito bem o teu circulo de amizades. Reflita se muitos bloqueios e problemas que você tem sofrido ultimamente, não tenham sido causados por amizades falsas e problemáticas. Seja por conselhos mal intencionados que você recebeu, ou mesmo também, por problemas dos outros trazidos até você.

Antes de ajudar alguém, reflita se tal empenho de sua parte, não irá te prejudicar! Não é sábio ajudar alguém, se prejudicando ao mesmo tempo.

Quando a sua avaliação estiver completa, verá que será necessário cortar algumas pessoas da sua vida.

O conselho para essa semana, é para se concentrar nas melhorias a serem feitas dentro da sua própria vida, e fechar os ladrões de energia que existem atualmente em você.

Desejo uma ótima semana!

Por Diego Medeiros Raposo – Tarólogo/terapeuta holístico há duas décadas, auxiliando o consulente a alcançar o equilíbrio emocional, fazendo limpeza energética, e transmitindo as orientações provindas do oráculo através do Tarô e do Baralho Cigano. E-mail: [email protected] Whatsapp: (11)96311-8553 Facebook: Dimera