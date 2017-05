Horóscopo da semana

ÁRIES

A energia da semana Ariano, estará influenciando você a provocar mudanças em sua vida, devido as decepções sofridas até o momento. Você estará no seu limite de tolerância (limite bem curto por sinal) e a vontade de dar um ponta pé em tudo e em todos, será muito grande.

O campo afetivo também estará chamando muito a sua atenção e o melhor será ter aquela conversa franca para apresentar para sua parceria, tudo aquilo que não esteja te agradando.

O bom nisso tudo é que uma amizade estará te ajudando a superar as adversidades, portanto, sozinho você não estará.

Será importante também você refletir sobre os teus erros, pois não dá para ficar apontando o dedo na cara de todos, todo o tempo!

Você também erra, e sabe muito bem disso!

Assuma a importância devida das coisas e corra atrás daquilo que acredita ter perdido por causa da prepotência.

TOURO

Taurino, você estará recebendo muitas novidades positivas, mas convém tomar cuidado com o ciúme e a inveja de algumas pessoas ao seu redor.

As novidades que chegam, trazem a sensação de que é preciso buscar por novas oportunidades e realizações, muito do que existe no hoje, não estará mais suprindo o seu interior, pois o seu emocional estará pedindo por mais. Isso poderá trazer um pequeno desgaste, provocado pela insatisfação em relação ao que falta em sua vida, mas não entre nessa energia ruim, corte-a logo com pensamentos positivos e reforçando a fé em si mesmo.

Novos contatos estarão sendo feitos, o que irá promover outras oportunidades para a sua vida.

O teu poder interno estará mais acentuado e fortalecido, permitindo que você identifique o que precisa melhorar.

GÊMEOS

Geminiano, será importante buscar por conselhos de pessoas mais experientes que você, para ajudá-lo a organizar melhor os teus pensamentos.

Você corre o risco de se decepcionar com alguma pessoa em especial, ficando sem entender o motivo real de tal situação.

Procure pensar muito bem em tuas atitudes, é bem provável que você esteja falando o que não deve e agindo de maneira a lhe trazer como resultado, problemas.

Você estará em um período de refletir mais sobre a sua vida e aí que entra também, uma grande dificuldade:

“Falar menos e ouvir mais”.

As adversidades serão breves, mas antes de tentar resolver o que está lá fora, se concentre em arrumar a bagunça de dentro de você.

CÂNCER

Canceriano, trabalhe as tuas emoções durante a semana, a tendência é de você explodir em fúria!

O teu emocional estará mais voltado ao negativo do que para o positivo, sendo assim, uma injeção de raiva bem concentrada e é muito provável que você tenha discussões durante a semana.

Não esqueça que a intensidade pode ser levada para o bem e ou para o mal, então é melhor que você tenha como objetivo, superar os problemas e conflitos, ao invés de gastar energia com confrontos.

Se souber direcionar a sua força, estará conseguindo conduzir as situações com determinação e diplomacia.

Não entre no “joguinho” de ninguém, as pessoas tendem a por bastantes gravetos para que uma chama pequena se transforme numa perigosa labareda.

Muitos gostam de tumultos e de ver o “circo pegando fogo”

Ignore as provocações e respire fundo!

Vai passar…

LEÃO

Leonino, não é no barulho que você irá conseguir desenvolver a tua sabedoria e aplicá-la. O conselho aqui pede para que você se recolha um pouco mais, e não provoque excessos. Você precisa e estará reunindo energias que sejam suficientes para finalizar algumas questões problemáticas. Ouça mais a sua voz interior, ou como preferir, a tua consciência para que com calma e muito discernimento você tome as atitudes necessárias que serão exigidas de você em breve.

Aguarde, pois logo uma novidade significativa estará surgindo aí de surpresa para você, trazendo uma renovação no teu equilíbrio material.

É a vida finalizando etapas, e concedendo pequenas vitórias, mas muito importantes e bem merecidas.

VIRGEM

Virginiano, existem bênçãos disfarçadas, portanto, tenha cuidado com as “facilidades” oferecidas, nem tudo que reluz é ouro!

Você corre o risco de sofrer alguma traição que virá por uma bobagem, aumente o nível do seu desconfiômetro para não cair em ciladas!

Apesar deste alerta, a semana não será pesada, mas você deverá agir com muita justiça e seriedade com tudo e com todos.

Alguma pessoa que já trouxe problemas e não é digna de sua amizade e confiança, vai tentar se aproximar de você.

Corte sem dó e piedade qualquer tipo de comunicação com pessoas nesta vibração.

Aproveitando essa energia de “Justiça” e “Determinação”, você estará conseguindo solucionar muitas questões do dia – a – dia.

LIBRA

Libriano, a sua ansiedade estará elevando mais ainda a sua indecisão diante da vida em geral. É importante não forçar os acontecimentos e pessoas, pois tudo tem o tempo certo para que as coisas aconteçam.

Durante a semana você poderá até mesmo entrar em uma freqüência de revolta, por não estar vendo de forma concreta o que se deseja, acontecendo.

E essa freqüência poderá estimular discussões desnecessárias com pessoas ao seu redor, cuidado!

É importante não perder o foco, claro, mas não perda o equilíbrio, saiba esperar.

Em breve você estará realizando muitos objetivos e vendo seus planos se tornando realidade.

O ditado que diz que aquele que tem pressa come cru, se aplica a você para essa semana.

ESCORPIÃO

Escorpiano, é necessário que você se afaste de algumas pessoas por certo tempo. Você anda ultimamente absorvendo muita energia negativa de algumas pessoas, e não conseguindo bloquear essa carga como se deve.

Um período de transformações se inicia para que o “lixo” seja jogado fora da sua vida, e do seu campo astral.

Pessoas problemáticas estarão vindo até você, para falar das dificuldades delas e buscarem a tua ajuda, mas procure ver muito bem com quem você irá investir o seu tempo e energia, se pensar melhor verá que nem vale à pena.

Por mais que a vibração esteja negativa, esses dias transformadores serão muito importantes e necessários, pois somente pela transformação, que você consegue se livrar da sujeira e remover os bloqueios da tua vida.

SAGITÁRIO

Sagitariano, a semana tende a ser muito positiva, mas alguma situação surgirá, onde você precisará refletir muito bem, para ser assertivo em sua escolha e decisão, portanto, não aja com impulsividade!

A área afetiva estará recebendo boas vibrações, oferecendo a oportunidade para aproveitar bons momentos a dois.

Procure acreditar mais na sua capacidade de ação, algumas pessoas podem vir a dar palpites que em nada lhe ajudará.

Com calma você encontrará as respostas que precisa e saberá agir da melhor forma possível.

Conquistas materiais serão possíveis durante a semana, não desvie o teu foco!

CAPRICÓRNIO

Capricorniano, durante a semana é bastante provável que ainda se arraste alguns problemas, mas a intensidade dos bloqueios não será mais pesada como antes, sendo mais fácil para você ir quebrando um a um, sem muito esforço.

Alguns momentos tranqüilos que você estará vivendo durante a semana, renovará o teu equilíbrio e estará curando você dos desgastes.

Tenha paciência, pois logo a energia melhora e novos tempos chegam até você!

Ao invés de entrar nos conflitos, se abrindo ao diálogo combativo, procure resolvê-los de uma forma mais serena e pacífica, você estará gastando muito menos energia e tendo as soluções mais rapidamente.

AQUÁRIO

Aquariano, bons tempos se aproximam de você!

Durante a semana você estará desatando muitos nós em sua vida, principalmente na esfera material.

Entenda que algumas realizações que vão ocorrer na sua vida, chegam pela forma do fim de problemas e quebra de bloqueios, permitindo que você alcance os teus objetivos com serenidade.

É uma boa fase para investir em novos recursos, pois a sua criatividade estará bastante aflorada, lhe permitindo ter boas idéias!

Mantenha somente o silêncio sobre tudo aquilo que tenha importância para você, ao revelar suas intenções, você tira a energia que elas possuem.

Não sabote a si mesmo!

PEIXES

Solução de problemas, é a palavra chave para sua semana, Pisciano.

A energia regente, estará impulsionando você na capacidade de analisar e agir corretamente diante das dificuldades, inclusive, alguma amizade chegará precisando de ajuda e as “trocas” serão muito bem favorecidas.

O passado também irá se manifestar, onde algo que não foi resolvido lá atrás, a falta de ação lhe será cobrada e a finalização de alguma questão virá para ser feita.

De todo modo, tenha certeza de que muitos bloqueios serão derrubados e você estará conseguindo dar continuidade em teus planos e reforçando o seu equilíbrio.

Aos 12, desejo muita força e prosperidade!

Feliz semana!

Diego Medeiros Raposo – Tarólogo/terapeuta holístico há duas décadas, auxiliando o consulente a alcançar o equilíbrio emocional, fazendo limpeza energética, e transmitindo as orientações provindas do oráculo através do Tarô e do Baralho Cigano.

