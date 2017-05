Horóscopo da semana

ÁRIES

A comunicação estará em alta, favorecendo a solução de problemas a partir dos esclarecimentos, Ariano.

Algumas situações que até então estavam presas, agora estarão em movimento trazendo realizações.

Aproveite, pois durante a semana, você estará tendo forças para dar andamento em teus projetos, podendo também contar com o apoio de algumas pessoas.

Para aqueles que já têm a sua companhia afetiva, a relação estará fluindo muito bem, e aos solteiros, aguardem, pois em breve estarão se realizando na esfera amorosa.

Invista na comunicação, nada melhor que um bom diálogo para compreender e se fazer ser compreendido!

Boas notícias estão chegando!

TOURO

Taurino, a sua criatividade estará em alta favorecendo o seu trabalho/estudos.

O movimento da semana será benéfico, você estará conseguindo resolver muitas questões, nada ficará parado e estagnado em sua vida.

O conselho aqui, é para não perder o seu tempo e energia com pessoas fúteis, que não possuem nada de bom para oferecer, e saiba que pessoas nessa vibração, estarão surgindo para tentar te sugar.

Busque ser mais malicioso, algumas doses de egoísmo são necessárias, e não fazem mal algum, pois sempre na vida precisamos pensar mais em nós mesmos.

GÊMEOS

Geminiano, o conselho aqui é para tomar cuidado com as suas atitudes, pois sem querer poderá estar atraindo mais problemas do que soluções.

Pense muito bem antes de agir ou falar!

Alguma dificuldade junto a alguém irá exigir muita esperteza de sua parte para ser resolvida, e não será fácil.

Procure trabalhar bem os teus pensamentos e sentimentos, você tende a ficar negativo e pessimista com mais facilidade, lute contra isso!

É aconselhável não se arriscar e não assumir muitos compromissos, melhor que tenha foco para resolver um assunto por vez.

Essa onda negativa será breve, logo você sentirá o progresso fluindo em sua vida.

CÂNCER

Semana positiva para você, Canceriano!

Mesmo que ainda você esteja passando por algumas dificuldades em sua vida, você estará conseguindo dar movimento aos teus projetos e fazendo o que seja necessário.

Você estará sentindo em breve, a necessidade de provocar algumas mudanças, principalmente dentro de sua casa e será favorável que você faça.

É importante também que você se determine mais, direcione melhor o teu foco, para alcançar os teus objetivos.

Você ficará muito satisfeito após algumas mudanças que fará!

Mãos à obra!

LEÃO

Leonino, em breve mudanças chegam para a sua vida, alterando bastante muito do que hoje existe.

Você estará cortando alguns laços mentais com o passado, abandonando lembranças e também pessoas e situações que no hoje, não mais estejam te favorecendo.

As mudanças chegam para acima de tudo te libertar, dando condições para que você se abra para o novo, e se dedique ao crescimento.

Para aqueles que vivem na sua zona de conforto, poderão se assustar, pois não será possível manter mais algumas comodidades, é a vida impulsionando você ao movimento.

VIRGEM

Virginiano, a semana será positiva para você, favorecendo principalmente as relações de amizade, promovendo bons momentos junto a elas.

Você estará tendo lucros durante a semana, portanto, invista na comunicação, pois bons contatos estarão sendo firmados e te trazendo oportunidades significativas.

A semana será agitada, com muito movimento, será difícil ficar parado por muito tempo. Aproveite para usar e abusar da sua criatividade que estará trazendo lá na frente, resultados prósperos.

Aguarde pela vinda de boas notícias!

Suas idéias e conselhos serão requisitados.

LIBRA

Libriano, durante a semana será exigido que se esforce mais ainda dentro dos teus objetivos. Toda uma fase de marasmo estará sendo dissolvida, abrindo assim para você, oportunidades.

Reavalie melhor o teu foco, pois os próximos dias serão favoráveis para o alcance dos teus objetivos e na melhoria da sua vida profissional e material.

A comunicação será benéfica, você estará recebendo boas notícias e conseguindo fazer bons contatos, estes que por sua vez, irão favorecê-lo.

Procure acreditar que o seu esforço nada mais é, do que a criação de boa sorte:

Você se esforça e produz, você produz e prospera.

ESCORPIÃO

Escorpiano, você terá vitórias e realizações em breve!

Todo o esforço empregado lhe trará os bons resultados merecidos e também momentos felizes.

Ainda será necessário enfrentar algumas situações negativas, faz parte diante das batalhas da vida, mas quanto mais você luta, mais forte e sábio você se torna.

Não exponha as tuas realizações e alegrias para os demais, existem pessoas próximas a você que não querem ver o teu bem, e podem tentar tirar de você tanto as realizações como também o sentimento de felicidade.

Se proteja e não dê abertura para aqueles que não participam das suas batalhas.

SAGITÁRIO

Sagitariano, o conselho aqui é para ter cuidado durante a semana, pois você poderá sofrer perdas irreparáveis.

Procure se centrar mais nos teus objetivos, não dispersando a sua atenção e energias.

Você terá que resolver dificuldades tanto do lado material como emocional, lhe forçando a reavaliar a situação.

O seu emocional estará sofrendo algumas transformações, fazendo com que você perceba o que de fato esteja sendo importante para você, provocando assim, términos de relacionamentos, tanto de amizades como também afetivos.

Relacionamentos que não possuem mais energia, serão cortados, por não ser mais possível ficar mantendo o que esteja inerte em sua vida.

CAPRICÓRNIO

Semana positiva para você, Capricorniano!

Em breve você estará tendo realizações que vão mexer com o seu emocional!

Sabe aquela solução que surge do nada?

Acredite!

Milagres existem e você estará sendo favorecido por eles, mesmo que pequenos, mas estará!

O fluxo da semana estará bem mais ativo, melhor do que da semana passada, você estará dirigindo as áreas da sua vida com maior determinação e assertividade.

Aguarde pelos bons resultados de seus esforços, você receberá o que de fato lhe és merecido.

Positividade para você.

AQUÁRIO

Aquariano, você estará refletindo melhor sobre os teus relacionamentos, percebendo que algumas pessoas estão perdendo a mesma sintonia que a tua.

Diante dessa percepção, você estará se afastando de algumas pessoas, e isso não lhe fará mal, pelo contrário, será bem aquela idéia de cuidar do jardim de sua vida, cortando pela raiz, as ervas daninhas.

Os caminhos se abrem durante a semana, facilitando a tua ação diante dos obstáculos.

Chega o momento para resolver os problemas que até então vem sendo evitados, não dá para protelar por muito tempo as ações necessárias.

Foco, força e ação!

PEIXES

Pisciano, você estará tendo algumas dificuldades dentro de casa para resolver. Assuntos familiares precisam ser encarados e resolvidos com determinação, mesmo que leve tempo e seja difícil para você.

A semana fluirá bem melhor, você estará com mais energia para se dedicar ao que seja necessário.

Aguarde, pois logo boas novidades chegam dando a sensação de renovação!

Você ficará bem mais otimista e motivado!

As dificuldades serão passageiras, elevando a sua capacidade de enfrentá-las.

Boa sorte!

Desejo uma ótima semana a todos!