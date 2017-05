Horóscopo da semana

ÁRIES

Ariano, a energia da semana será positiva para você.

Soluções chegam para problemas que vem se arrastando em sua vida, já algum tempo.

Você estará bem mais ativo, conseguindo agir com mais assertividade, pois sua mente estará mais clara dissolvendo assim, as incertezas.

A área afetiva também estará recebendo boas influências, resultando em novidades para serem vividas com muito proveito.

O único ponto negativo, são as questões familiares que exigirão de você um empenho maior, pois enquanto o seu raciocínio estará mais límpido, as indecisões e problemas de familiares estarão sendo um desafio a ser superado por você, mas que com calma serão resolvidos.

São nesses momentos que você percebe a importância e necessidade da sua participação na vida dos outros ao seu redor.

TOURO

Taurino, o teu círculo de amizades estará sendo o seu foco nesta semana. Você estará tendo novidades através dos amigos, e reconhecendo intimamente a importância que eles possuem em sua vida.

Aguarde para viver momentos felizes em breve!

A energia o favorecerá a agir com muita garra e confiança, portanto, não tenha receios de tentar realizar algo novo em sua vida e buscar se preciso o apoio das amizades, elas certamente vão ajudá-lo.

Você estará agindo com muita força e autoridade, tendo condições de melhorar inclusive sua área profissional, corrigindo tudo aquilo que seja necessário.

Aproveite a força que você estará recebendo!

GÊMEOS

Geminiano, você será obrigado a usar até as ultimas reservas de energia que possui, para resolver problemas em relação ao trabalho e em outras atividades de sua vida, como por exemplo, também, nos estudos.

Mas não se preocupe quanto à energia, pois você estará recebendo toda a carga necessária, mas algumas situações não poderão continuar como estão.

Está chegando o momento para por um fim em situações inertes e combater as adversidades.

Alguém próximo estará te ajudando, mesmo que com conselhos, mas sem apoio você não ficará!

Se concentre e faça acontecer!

Você é capaz!

CÂNCER

Você terá uma revira-volta em sua vida em breve, Canceriano! Quando você acredita que algo não mudará, vem a vida, fazendo que tudo seja diferente do teu pensamento.

A vibração da semana estará atraindo situações inusitadas para você, por isso a idéia de revira-voltas.

Algumas situações paradas em sua vida, poderão vir á tona novamente para serem trabalhadas.

A semana também será de muita comunicação, use e abuse da tua fala, para buscar também as soluções que você precisa através dos teus contatos.

Para aqueles que trabalham com vendas, também poderão aproveitar a energia que virá, para terem sucesso em reuniões!

Por mais que seja difícil, racionalize mais e sinta menos.

O conflito entre razão versus emoção, precisa ser contido para não te atrapalhar.

LEÃO

Leonino, você estará enfrentando de forma mais intensa, todos os teus problemas e dificuldades. Isso poderá trazer certa angústia e desespero de ver tudo sendo resolvido e melhorado o mais rápido possível!

Mas a energia da semana estará te ajudando a separar em partes, o que precisa ser resolvido e com certeza, você estará tendo forças para obter as soluções de que precisa.

Não vai adiantar tentar resolver tudo de uma vez só, pois dessa forma, você estará perdendo energia e não estará resolvendo nada!

A tua percepção diante da vida e do mundo, estará mais refinada, por esta razão que você estará encarando as tuas adversidades intensamente. É a consciência que te estará “beliscando”.

Os momentos de preocupação excessiva serão breves, mas necessários para que você reajuste melhor o teu foco.

VIRGEM

Virginiano, cuidado com galanteios e falsas propostas, pois algumas pessoas estarão se aproximando de você para tentar usar e abusar da tua boa vontade.

O conselho aqui, pede para que você filtre muito bem as mensagens que estará recebendo, a mentira estará circulando bastante!

Não é aconselhável assumir muitos compromissos, melhor pisar no freio das atitudes e analisar melhor todas as situações, antes de se posicionar perante a elas.

A energia estará fluindo em uma freqüência favorável para você provocar transformações e encerrar algumas situações que logo vão ficar estagnadas.

O melhor é refletir bastante e pensar muito bem antes de falar algo, para evitar imposições.

LIBRA

Libriano, a energia da semana será favorável para o trabalho e planejamentos. Você terá oportunidades para desenvolver melhor, tudo que esteja atrelado ao teu profissional, vendo os teus esforços gerando bons resultados.

Você estará mais sensível durante a semana, (mesmo que não admita), o teu emocional estará mais aberto, sendo muito importante para que você não seja tão frio, diante de algumas situações que pedem uma postura mais humana, como por exemplo, dar mais atenção as necessidades emocionais, daqueles que fazem parte da sua vida.

O ritmo dentro da tua área profissional irá acelerar, logo você estará bem mais agitado e produzindo bastante.

Vitórias estão a caminho!

ESCORPIÃO

Escorpiano, cuidado com os ciúmes de algumas amizades!

Essa energia não fará bem a você, podendo desgastá-lo e provocar algumas atitudes negativas de sua parte para com elas, pois a sua paciência não estará em níveis toleráveis.

Você terá a plena consciência de que muitas amizades, não querem vê-lo feliz e realizado, pois temem perder a sua atenção e companheirismo para com elas, portanto, cuidado e não exponha a sua vida e os teus planos demasiadamente, pois o ciúme pode tirar a energia de seus objetivos e conquistas.

Infelizmente os amigos, inclusive aqueles do coração, são passíveis de falhas.

O trabalho estará recebendo boas influências, provocando um bom desenvolvimento e lucros!

O teu poder está na vontade!

SAGITÁRIO

Sagitariano, a energia da semana estará impulsionando acontecimentos de rupturas e separações para você.

É muito provável que você se afaste de algumas pessoas em breve, pois a sinergia não estará fluindo e não terá outra opção, além do distanciamento.

Você estará mais voltado às necessidades do teu interior, sendo oportuno que você reflita mais sobre sua vida e reveja algumas ações feitas num passado recente.

Essa energia de ruptura não será negativa para você, os efeitos que ela provocará, serão somente para ajudá-lo a reformar áreas da tua vida, que necessitam de ajustes.

Suas esperanças vão aumentar, fazendo com que você se dedique com mais força em cima dos teus objetivos.

CAPRICÓRNIO

Capricorniano, durante a semana você poderá viver momentos difíceis, onde se sinta preso, amarrado e sufocado por algumas situações e pelas ações de algumas pessoas.

Você terá de agir com muito tato e diplomacia para com os outros, tudo para que consiga alcançar os objetivos da melhor forma possível.

Não será tão fácil lidar com as pessoas, você sentirá muita resistência dos outros para com você.

Essa dificuldade não será duradoura, somente são adversidades que volta e meia, temos que enfrentar e saber lidar, aí que vem a idéia da diplomacia, saber falar e se posicionar sem agressividade, tirará a força da imposição dos outros, reduzindo assim, a tensão.

Mais para o fim da semana, que você sentirá a pressão acabando.

Seja paciente!

AQUÁRIO

Bons tempos chegando, Aquariano!

Você entrará em uma vibração bem positiva e enriquecedora, que fervilharão as tuas esperanças e fazendo você acreditar mais em si mesmo e nas tuas capacidades.

É certo que suas emoções também recebem essa boa influência, deixando você bem mais leve e tranqüilo nos próximos dias.

Essa influência também fará que você se afaste de algumas pessoas, tendo consciência de que não são boas para a sua vida. Você julgará muito os teus sentimentos da realidade, chegando à conclusão de que não adianta sentir carinho por quem não sinta o mesmo, e não tenha as mesmas intenções que você.

Você estará mudando algumas atitudes que serão percebidas pelas pessoas, elas vão notar a sua indiferença e frieza diante de algumas situações, mas são os efeitos do que está vindo para você.

PEIXES

Pisciano, a energia da semana será positiva para você, e ajudará você a ter forças para enfrentar algumas situações de maneira definitiva. Você não estará tolerando mais atitudes negativas daqueles que estão por perto, levando você a se impor e deixar bem clara a tua insatisfação!

Tudo na vida tem um limite, certo?

Quanto antes você assumir a importância de se impor para melhorar a sua vida, e a sua relação com os outros, estará se quebrando situações negativas que vem te entristecendo e agonizando.

A energia favorecerá a vinda de novas pessoas em sua vida, e momentos de diversão e alegrias!

Aproveite as boas oportunidades que estão a caminho e proteja o seu direito de ser feliz e de pensar também em você!

Desejo muita felicidade e prosperidade a todos!

Boa semana!