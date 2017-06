Horóscopo da semana

ÁRIES

Ariano, você tende a sofrer algumas instabilidades durante a semana, devido às ações negativas de terceiros, portanto, tenha cautela na sua relação com os demais, não confiando demasiadamente nos outros. Por mais que você venha se sentindo bem e equilibrado, algumas situações estarão forçando você a ficar negativo! Repudie os pensamentos e sentimentos de vibração baixa, por que as instabilidades serão passageiras, e você terá poder suficiente em mãos, para cortar as intenções de pessoas falsas e oportunistas.

Além de lidar com o lado negativo dos outros, você deverá também, se esforçar muito para resolver situações dentro de casa e com familiares, algumas mudanças que são necessárias, deverão partir de você, Ariano.

Seja forte!

Não duvide da força que tem!

TOURO

Taurino, durante a semana você passará por algumas transformações emocionais, seus sentimentos, principalmente por algumas pessoas, serão cortados e alterados.

Isso será muito bom para que você não se desgaste com pessoas e situações que até então, estavam drenando as tuas energias e não somando em nada a você.

A energia da semana estará bem positiva, proporcionando bons momentos e boas oportunidades!

O campo emocional estará protegido, ainda mais pelas transformações que estarão ocorrendo, gerando em você mais confiança em si próprio, e determinação dentro dos teus objetivos.

A segurança interna que estará sendo fortalecida, permitirá que você alcance resultados melhores dentro dos teus objetivos.

Você estará sendo imparcial perante aos outros, se dedicando mais ao que realmente seja prioritário em sua vida.

GÊMEOS

Geminiano, algumas mudanças estarão sendo provocadas para você durante a semana, principalmente em relação ao trabalho/estudos e planejamentos.

Tais mudanças vão impulsioná-lo a corrigir situações, e a melhorar o teu foco e desenvolvimento dentro da sua vida.

Você deverá estar mais atento, agindo com cautela, para que as decisões a serem tomadas em breve, alcancem rapidamente os teus objetivos.

Você poderá contar com o apoio e os conselhos de alguém muito próximo, valerá muito!

Aproveite os conselhos para clarear a sua mente, e ajudá-lo a refletir melhor sobre a sua vida.

Realizações na área profissional, chegam em breve!

Os próximos dias que se seguem, serão de decisões para que se abram novas oportunidades.

Aproveite!

CÂNCER

Canceriano, a energia da semana te ajudará a estar mais equilibrado e tranqüilo, desta forma, você conseguirá se concentrar melhor em suas atividades, e a tomar decisões bem mais assertivas!

Aproveite para se dedicar ao trabalho e aos assuntos materiais e financeiros, pois novas conquistas se realizarão em breve para você!

A área afetiva também estará favorecida, inclusive para resolver alguns conflitos através de um bom diálogo.

Será importante também Canceriano, fazer mais silêncio sobre seus planos e dos eventos de sua vida, devido à inveja de algumas pessoas ao seu redor.

Quanto mais você agir em silêncio, não se expondo demasiadamente, melhor será a concentração de boas energias para você!

LEÃO

Leonino, o conselho é que procure identificar algumas amizades que não devem fazer parte das intimidades da sua vida, caso contrário, se prepare para perder energia, e a vinda de boas oportunidades em sua vida.

Não esqueça que de todos os signos do Zodíaco, você é quem mais brilha e chama a atenção das pessoas!

Essa condição atrai para si, pessoas que drenam as suas energias!

O campo das amizades não estará positivo, fazendo com que em breve, você venha a sofrer algumas decepções com algumas pessoas que até então, você as considera.

É chegada à hora de separar o joio do trigo e se posicionar diferente em relação a algumas pessoas.

Use da força que já existe em você, e se imponha!

Você é e sempre será, o responsável pela sua estabilidade.

VIRGEM

Virginiano, o conselho aqui é para cuidar melhor da sua saúde, evitando quaisquer excessos!

Você estará sofrendo algumas oscilações durante a semana, podendo sentir dificuldades em se sentir bem e com vitalidade.

Em breve, você estará provocando o encerramento de algumas situações em sua vida, desejando e se dedicando às novas situações e oportunidades!

Para aqueles que buscam por um emprego, estejam atentos, pois logo vão conseguir!

A área profissional passará por algumas mudanças em breve, que serão positivas a você, portanto, se espera por mudanças, é chegado o momento certo para tê-las.

Aproveite as boas novas que estão chegando!

Arregace as mangas, e se prepare para uma nova fase de muito trabalho pela frente.

Boa sorte!

LIBRA

Procure tomar cuidado com as instabilidades emocionais, que você poderá estar sofrendo durante a semana, Libriano.

Tais instabilidades no humor, podem fazer com que você tenha atitudes negativas para com os outros, inclusive provocando atritos dentro da área afetiva e familiar.

É melhor ignorar os defeitos dos outros, do que tomar ações contra os mesmos, não é aconselhável você a criar discussões somente para fazer valer as tuas opiniões.

Você estará também entrando em um período de muitas mudanças na área profissional e de planejamentos, é necessário manter uma total atenção nesta área, para evitar qualquer ação incoerente de sua parte, devido a julgamentos errôneos.

Em poucas palavras, não dê atenção às futilidades da vida, principalmente às conversas improdutivas.

ESCORPIÃO

Escorpiano, a semana será bem mais leve e solta para você, mas isso não é motivo para deixar de manter a atenção sobre tudo e todos.

A dispersividade será uma porta aberta para a vinda de qualquer situação inesperada, principalmente as que sejam negativas para você.

A área afetiva da sua vida, estará recebendo boas novas, e para aqueles que estão solteiros, aguardem para a vinda de alguém para o amor.

As comunicações e encontros românticos, estarão sendo favorecidos pelas energias presentes.

Em breve você terá uma abertura significativa em teus caminhos, Escorpiano, os esforços aplicados até então, serão compensados!

Você estará sendo requisitado a ajudar algumas pessoas com problemas e poderá também, livrar muitas, deles.

SAGITÁRIO

Sagitariano, por mais que a semana seja bem agitada, você estará sofrendo impactos negativos com maior facilidade, que estarão se apresentando em problemas e decepções com algumas pessoas, e perda elevada de energia.

Será importante ponderar muito, para tomar atitudes coerentes e assertivas!

Não se permita empurrar nenhuma situação com a barriga, pois a demora de ações acarretará em prejuízos para você.

O problema não é você, não será os teus defeitos elevados, mas sim, na dificuldade de estar em equilíbrio com as pessoas e nas situações provocadas por elas.

Você terá que resolver muitos problemas, e alguns deles, nem serão teus!

CAPRICÓRNIO

Capricorniano, você estará recebendo uma dose elevada de energia durante a semana, sendo assim, uma boa oportunidade para acelerar o desenvolvimento de todas as tuas intenções.

Algumas pessoas vão insistir em criar problemas e se impor contra você, mas com muito tato e diplomacia, você irá transpor todas as adversidades, facilmente.

O maior esforço Capricorniano, será a reflexão.

O teu mental estará se desgastando em demasia, exigindo que você se esforce bastante, para se concentrar melhor.

Pare, pense, pense duas vezes, respire, pense novamente, para assim agir.

Ter energia e capacidade, obriga-nos a sermos coerentes!

Tenha calma e não se desespere para tomar atitudes e decisões, como o diz o ditado:

Quem tem pressa, come cru.

AQUÁRIO

Aquariano, a semana exigirá bastante de você!

Tenha calma e exercite a paciência!

Tenha cautela com compromissos firmados e promessas prometidas por terceiros, pois alguém não cumprirá com a palavra dada, e você poderá sofrer problemas por causa disso.

Você deverá estar concentrado em se garantir por si mesmo, depender dos outros, não será uma boa opção.

A energia da semana impulsionará você a provocar algumas mudanças em teus planos, se estiver se preparando para executar algo que já esteja planejado, será importante reavaliar as tuas ações e intenções para evitar assim, contratempos e possíveis erros.

O melhor é se prevenir!

PEIXES

Pisciano, a semana será bastante oportuna para obter lucros e situações favoráveis aos teus propósitos!

Esteja atento para defender as tuas conquistas, pois como sempre, alguém estará tentando abusar da sua boa vontade e sugar as tuas energias!

Quanto mais você se aproxima da realização dos teus objetivos, mais você estará atraindo pessoas falsas e oportunistas!

O teu crescimento e produtividade atraem a inveja, Pisciano.

Aprender a dizer não e a se impor com determinação é uma lição importante que deve ser absorvida e praticada constantemente!

Pense mais em você!

Um egoísmo moderado é essencial para mantermos nossas energias e garantir o progresso em nossas vidas.

Gostou?

Compartilhe!

Desejo a todos, uma semana de prosperidade e felicidades!