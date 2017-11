Idosos que recebem o Benefício de Prestação Continuada precisam se recadastrar para continuarem no programa

Os idosos com 65 anos ou mais e que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BCP/LOAS), precisam ser incluídos no Cadastro Único para que o benefício seja mantido e para ter acesso a outros programas sociais.

O responsável pela família do idoso beneficiário deve procurar o Departamento de Bem-Estar Social da Prefeitura da Estância Turística de São Roque ou CRAS de sua região no mês de aniversário do idoso. Se o aniversário tiver passado, o cadastro ainda pode ser feito. O prazo vai até 31 de dezembro de 2017. Lembre-se de levar os CPFs de todos os integrantes da família.

Para mais informações, ligue para o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA). A ligação é gratuita / 0800 707 2003 ou dirija-se para a unidade do Sistema Único de Assistência Social mais próxima.

Endereços:

– Departamento de Bem-Estar Social: Rua São Paulo,966 – Taboão – São Roque /SP

Telefone: 4784-8571

– CRAS Paisagem Colonial: Martim Afonso de Souza, 830 – Paisagem Colonial

Telefone: 4712-2644

– CRAS Mailasky: Rua Luiz Matheus Mailasky, 132 – Maylasky

Telefone: 4714-1425

– CRAS São João Novo: Praça Takeci Ishimaru, S/N – São João Novo

Telefone: 4716-1914