If we can’t feel we can’t heal! – Se não conseguimos sentir, não conseguimos curar. Medite na sua Cura!

A cura do mundo depende da cura individual de cada um de nós. É nosso dever como consciência que evolui abrir nosso campo emocional para a cura de suas ilusões. Tudo o que sentimos que não seja um imenso amor e gratidão, não existe. É ilusão criada pela alma em busca de cura e reparação. O amor a si mesmo depende de sua decisão. Para amar-se incondicionalmente é preciso aceitar e compreender que somos todos feitos da mesma poeira cósmica. E nosso DNA concentra toda a sabedoria do universo para nos curar de nós mesmos.

Viver com medo, culpa e ressentimentos só nos levará à morte, para um necessário reset de ciclo, apoiado pela bênção do esquecimento das bobagens que fazemos quando culpamos o que está fora, por um buraco que está dentro. Cada novo dia em nossa vida é um renascimento! Ao abrir os olhos pela manhã, agradeça. Agradeça ao seu corpo por estar aí disponível para levar você para onde você quer ir. Afague-o com carinho como um aliado e não como um escravo. Você pode curar a sua vida em único instante.

Basta curar a sua mente. Dentro de você reside o poder da criação e da alquimia. Fabrique dentro de você o medicamento que precisa para a sua autocura. Ame a si mesmo, perdoe a quem lhe magoou porque essa pessoa estava tão inconsciente do seu poder interior quanto você pode estar. Dê a bênção do esquecimento às crenças que colocam você para baixo ou contra o mundo. Dê à sua vida um novo sentido a cada dia. As etapas do crescimento contêm vários capítulos. Cada dia é um. O importante é internalizar a aprendizagem e não a dificuldade da experiência.

Medite. A cura para os seus pensamentos de dor está dentro de você. Os seus mestres do infinito nunca lhe abandonaram. Você só precisa respirar e aquietar o coração e a mente para percebê-los felizes com cada mínimo passo seu em direção à cura de suas ilusões.

Pense: Se amanhã eu morrer que dirão de mim no Facebook? É isto que você deseja que seja escrito? Se não é, você pode hoje – em único instante – chamar o amor para lhe ajudar a tomar novo rumo e pensar a vida com uma mente sã. Assim a doença não terá mais espaço para habitar no seu corpo, seu parceiro de vida! Faça isso e seja mais feliz!

Faça seu céu brilhar!



