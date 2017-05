Inauguração da primeira etapa do Centro Cultural Cine São José está prevista para junho

Um projeto grandioso, assim como o sonho de seu fundador Vasco Barioni. Há quatro anos os netos dele trabalham na reconstrução do tradicional Cine São José, inaugurado em 19 de março de 1951 e fechado desde 1998.

A primeira etapa do projeto está prevista para ser entregue até o final de junho deste ano. “Ele queria que o espaço tivesse um fim cultural e tudo foi pensado para isso. O sonho dele se tornou o nosso sonho. O cinema é da cidade e vamos fazer de tudo para devolver isso pra São Roque”, disseram os irmãos Arthur e Maria Sílvia Bembom, a Sissi.

A ideia é manter as características do espaço e preservar a representatividade que o Cine São José tem para a cidade e para o são-roquense. “Queremos que a pessoa entre no espaço e se sinta em casa. Tenha a mesma sensação dos anos 50 e que ali transborde a mesma energia de sempre”, disse Sissi.

O projeto terá seis etapas. O primeiro espaço inaugurado será o Café/Bar com capacidade para 90 lugares. Em seguida será a vez do Museu, que terá um vasto acervo sobre cinema, histórias de São Roque e do Estado de São Paulo, além da própria história do Cine São José.

Depois será feito o restaurante, com acesso integrado à Sala Multiuso com cerca de 500 lugares, que será a próxima etapa da construção. Por fim serão feitas duas salas de cinema com 100 lugares cada e um Pub. Todo o espaço contará com acessibilidade.

Desde a queda do telhado do cinema em 2009, exatos seis meses após o falecimento de Vasco Barioni aos 98 anos, Arthur e Sissi sentiram que cuidar do espaço estava traçado no destino deles. “Eu morava fora na época e não quis ver as fotos. Quando entrei no cinema, sentei no chão e chorei por mais de 20 minutos.

Vivemos ali, construímos ali a nossa história”, conta. “Foi horrível. Tentei proteger os projetores com telhas. Foi difícil acreditar. Foi como se meu avô estivesse nos mandando um recado, e nós entendemos”, completou Arthur.

O projeto

Em 2011 um projeto foi feito por Arthur, que é arquiteto. O sonho saiu da cabeça e foi para o papel. “Fizemos muitos estudos, cenários e financiamentos. Decidimos que o melhor projeto seria aquele que mantivesse o espaço da forma mais original possível e que realmente trouxesse vivências culturais a seus frequentadores. E assim o fizemos”, conta.

Mas para concretizar tudo o que foi idealizado nos mais de 1200 metros quadrados do cinema, serão necessários cerca de R$ 15 milhões, cifra que no início desanimou um pouco os irmãos.

“Desanimamos. Pensamos de onde tiraríamos esse dinheiro.

Mas resolvemos entrar de cabeça e fazer com que o projeto se desenvolva a partir do Café/Bar e este seja o polo captador para as próximas etapas. As coisas estão acontecendo. Se o nosso avô sozinho naquele tempo foi determinado e colocou cada tijolo com lágrima, suor e sangue, como ele mesmo dizia, porque nós, que temos mais possibilidades a nosso favor não vamos conseguir? Muitos duvidaram dele. E ele conseguiu. A partir dessa garra vamos dar esse primeiro passo para construir um sonho que não é só nosso e contamos com o apoio de todos”.

Sissi conta que ao longo de cada etapa tudo foi conspirando a favor da reconstrução do espaço. “Fomos encontrando muito material histórico e recebemos a ajuda do Fundo Social de Cultura através da Magali Nogueira e do Roland Moser, que já nos ajudaram a restaurar mais de 2500 itens nos últimos dois anos, e agora estão guardados em reserva técnica”.

O Café/Bar

Inicialmente o Café/Bar funcionará nas noites de quinta a sábado e um domingo por mês abrirá para um “brunch” especial. No cardápio hambúrgueres, lanches, porções e um “Mini cardápio da Tia Íris” com massas artesanais e produtos que levem a famosa groselha servida por ela nos bons tempos de cinema. “Não será só um Café/Bar. Queremos que a pessoa viva uma experiência diferente toda vez que passar por lá”, adianta Arthur.

A programação vai contar com quatro eventos mensais, e todos promoverão inserções culturais. O “Cinema na Rua” levará exibições gratuitas uma vez ao mês para a rua Professora Rosina de Oliveira. “Ainda vamos acertar essa possibilidade com a prefeitura. A ideia é colocar cerca de 250 cadeiras na rua e o projetor”, comentam.

O “Trivia Night” será outra atração mensal. O jogo de perguntas e respostas sobre cinema acontecerá através de um aplicativo que já está em desenvolvimento. O “Movie Dinner” vai agitar o Café com a presença de um Chef convidado para a preparação de um prato inspirado em um filme.

Já o “Taba Cacique”, evento tradicional, que já fazia parte das manhãs de domingo no local, será resgatado. Voltado para as crianças, a manhã terá animação, palhaços, mágicos, contação de histórias e diversas atividades durante o brunch.

“Vamos abrir espaço para os artistas e apoiadores e contamos com toda a população. Minha mãe aprendeu a falar inglês vendo os filmes no cinema. Nós crescemos ali e somos apaixonados por cinema. O Cine São José faz parte de nós e da cidade. Não tem como fugir. Esse se tornou um projeto de vida para nós e temos certeza que será um sucesso. Vamos transformar o Cine São José no espaço cultural que nosso avô sempre sonhou para São Roque”, comemoram Sissi e Arthur.