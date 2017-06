Incêndio atinge agência do Bradesco

No início da noite desta segunda-feira, 19, um incêndio atingiu a agência do Banco Bradesco, localizado na rua XV de Novembro, em São Roque.

Ainda sem saber o motivo da ocorrência, viaturas da polícia militar dos bombeiros descoloraram-se até o centro da cidade para averiguar os fatos e conter as chamas.

A causa do fogo foi um curto-circuito no ar condicionado e não teve relação com nenhuma tentativa de furto. A situação ficou controlada poucos minutos após a chegada da equipe anti-chamas. Mas tanto a PM quanto os Bombeiros, que chegaram prontamente, não deixaram ninguém se aproximar do local por motivos de segurança.