Inferno Astral Existe?

Vejamos antes o que é o inferno astral. Na Astrologia é dito como sendo o mês que antecede o seu aniversário. Quem começou essa lenda urbana foi Omar Cardoso, famoso astrólogo dos anos 1960-1975, pois neste mês o Sol em trânsito no céu está atravessando a casa 12 do mapa da sua revolução solar. A fama foi em razão de a casa 12 ser a casa dos conteúdos inconscientes e do nosso inimigo oculto. E quem é o nosso maior inimigo oculto? A resposta é: nós mesmos, pois o nosso inconsciente, é aquilo que está oculto e ainda não sabemos sobre nós.

Na verdade, o inferno astral é uma emoção, e como tal só pode existir se você a criar. Neste momento ela se tornará portátil porque estará sempre com você, para qualquer lugar que você for. Perceba que isto não tem nada a ver com Astrologia e sim com a qualidade dos pensamentos, emoções e sentimentos que você usa para criar o mundo à sua volta.

Um exemplo comum é o caso da pessoa que não está bem no trabalho e não entende porque isso está acontecendo. Busca uma nova colocação e pouco tempo depois, descobre que o “inferno” só mudou de endereço e de personagens, porém continua se repetindo neste novo emprego.

Quantas pessoas você conhece que são “especialistas” em relacionamentos? Assim que termina um iniciam outro e isso se repete muitas vezes e sempre a desculpa é a “incompatibilidade”. Isso é transportar o nosso inferno constantemente de um para outro novo relacionamento.

E enquanto não tiramos uma aprendizagem das situações de nossa vida, elas continuam se repetindo e sendo o nosso inferno ou o nosso céu!

Somente quando começamos a sentir e perceber as coisas que nós não queremos perceber sobre nós, começamos a “decifrar” o nosso inferno astral. Todos nós nascemos como carvões que precisam de lapidação para ser tornarem diamantes. A vida é repleta de possibilidades que podemos escolher como viver. O que nos vai transformar em pessoas melhores, ou piores, é a forma como escolhermos percebê-las e aprender com cada experiência, porque não importa se o que você decidiu para a sua vida foi uma má escolha, importa que ela resultou numa experiência que você tem que viver e aproveitar. Toda experiência, por pior que seja, traz consigo uma lição que precisa ser aprendida!

E assim é a vida, nós vamos aprendendo, vamos ressignificando os fatos e algo imprescindível é dar mais importância aos acontecimentos positivos que aos negativos. É impressionante como o ser humano gosta de sofrer e assim uma ótima ação para minimizar o inferno astral é pensar em quantas coisas positivas você já fez na sua vida, que você já transformou. Quantas experiências difíceis você superou e que trouxeram ótimas lições para a sua vida. Isso sim é escolher viver no céu. Porque se a gente escolhe viver no inferno, nós mesmos vamos procurar todos os meios para provarmos que estamos certos e assim transformar todos os nossos dias num inferno astral.

