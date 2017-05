Início das obras do conjunto habitacional Paisagem Colonial foi aprovada na Câmara

A Justiça concedeu no último dia 4 de abril, o pedido de liminar de reintegração de posse formulado pela prefeitura de São Roque, na ação judicial protocolada no dia 31 de março perante o fórum cível do município.

A ação visa, em favor da prefeitura, a retomada da posse das casas do Conjunto Habitacional, Lago dos Patos, no bairro Paisagem Colonial, para que as obras sejam retomadas e as unidades entregues aos beneficiários num futuro próximo.

Na última terça-feira, dia 2, em sessão realizada na Câmara Municipal de São Roque, foi aprovado o inicio das obras do conjunto habitacional Lago dos Patos, no bairro Paisagem Colonial, em São Roque.

As obras terão inicio após todas as famílias que estão ocupando as casas saírem do local. A data para a desapropriação venceu na última semana.

Entenda o caso

Em 09/02/2017, foi realizada uma reunião com o Prefeito Cláudio Góes e representantes da Prefeitura de São Roque para tratar da retomada da reforma das casas, que deveria ter sido reiniciada pela construtora CG engenharia em 20 de fevereiro.

Como 60 imóveis dos 92 contemplados pela reforma estavam ocupados, e a empresa só poderia reiniciar as obras com os imóveis desocupados, ficou acordado um prazo de 30 dias para desocupação dos imóveis, prazo este vencido no dia 09/03.

Como o prazo venceu e ainda 16 casas encontravam-se invadidas, não restou alternativa a prefeitura a não ser o ajuizamento da ação de reintegração de posse com pedido de liminar.

Com a desocupação as obras que serão retomadas deverão ser concluídas em 8 meses e beneficiará as famílias que já tinham sido cadastradas e sorteadas anteriormente. Ficou acertado que as famílias que ocuparam as casas aleatoriamente serão cadastradas junto ao Departamento de Bem-Estar Social, para futuros projetos habitacionais que a prefeitura implantar.

Posicionamento da Prefeitura de São Roque

“Todo processo de desocupação das casas do Pac – Paisagem Colonial Lago dos Patos, está sendo realizado, incentivando a desocupação espontânea, visando que as famílias retornem para seus lugares de origem. Os ocupantes que procuram o CRAS Paisagem ou o Departamento de Bem-Estar-Social são orientados nos seus direitos em relação aos programas existentes, sendo que atualmente não temos programas de moradia. a única alternativa que temos para abrigar as famílias é o espaço do “Ginásio Municipal de Esportes”, desde que seja de forma temporária.

A prefeitura já notificou todas as pessoas que ocuparam o local irregularmente e está sendo preparada pelo Departamento Jurídico uma ação de Reintegração de Posse. O projeto PAC – Lago dos Patos é uma parceria com o Ministério das Cidades e Caixa Econômica Federal, o recurso encontra-se disponível para o município, a obra está licitada com empresa contratada, após a desocupação haverá avaliação das condições das casas e reinício das obras, não cabendo, por parte da prefeitura, a possibilidade de demolição das referidas casas, pois o projeto atual visa a finalização e entrega das 90 casas”, diz a nota enviada pela prefeitura.