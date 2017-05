Inquérito policial vai apurar circunstâncias da morte de são-roquense em madrugada violenta

Diversas imagens das câmeras de segurança espalhadas pela rua São Paulo, no Taboão, em São Roque, mensagens telefônicas e uma escala de trabalho da transportadora onde o motorista Carlos Eduardo Lofredo, 51 anos, trabalhava, reforçaram nos últimos dias, que ele foi vítima de uma fatalidade durante a ação que envolveu cerca de dez bandidos e aproximadamente 60 policiais no assalto aos caixas eletrônicos da prefeitura de São Roque.

Todas as possibilidades estão sendo verificadas com a mesma seriedade, inclusive a circunstância de que o morador poderia estar no local errado, na hora errada, tornando-se vítima de uma fatalidade, segundo nota enviada pela assessoria de imprensa da Polícia Civil.

A escala de trabalho, mostrada pela TV Tem na última quinta-feira, revelou que Carlão, como era conhecido na cidade, iria para São José do Rio Preto e teria que estar na empresa em Mairinque para fazer um carregamento entre 2h e 3h. Conversas por mensagens entre o supervisor da empresa e Carlos mostram o motorista confirmando sua ida para o trabalho às 2h29.

Mas o que ele não imaginava é que esta seria sua última viagem. Às 2h da manhã de terça-feira, 23, iniciou-se uma madrugada tensa e de muita violência em São Roque. Moradores de diversos bairros da cidade foram acordados por centenas de tiros disparados por policiais e bandidos durante um ataque com explosivos aos caixas eletrônicos, localizados dentro da Prefeitura de São Roque.

“Ouvi o primeiro estrondo por volta das 2h30. Foi um barulho muito alto, em seguida outro. E depois muitos tiros. Foi muito assustador”, contou uma moradora da Vila Mike. Muitos vídeos se espalharam pelas redes sociais mostrando a troca de tiros, o momento da perseguição dos bandidos.

Imagens das câmeras de segurança da Prefeitura de São Roque mostram que Carlos Eduardo Lofredo passou pelo local em sentindo contrário ao utilizado pelos bandidos, aproximadamente cinco minutos depois da saída dos últimos assaltantes, mostrando que ele não estava na hora do ataque. Em uma das imagens é possível ver um policial atirando na parte lateral da van, que em seguida foi alvejada, totalizando 110 tiros contra o veículo.

O delegado Marcelo Carriel disse que os disparos foram feitos, pois ele não obedeceu o sinal de parada dos policiais, o que não foi demonstrado pelas imagens divulgadas até o momento.

O assalto

Câmeras de segurança instaladas na prefeitura mostram toda a ação dos bandidos. No vídeo é possível vê-los entrando no saguão e efetuando as explosões. Homens fortemente armados chegam à prefeitura, rendem os vigias e invadem a agência com os caixas eletrônicos. Às 2h26 (o vídeo marca o antigo horário de verão 3h26) ocorre à primeira explosão, os bandidos então começam a atirar para o alto em sinal de intimidação.

Poucos minutos depois, ocorre a segunda explosão e os bandidos deixam o local. Na fuga eles usaram o Toyota Corolla blindado de cor preta, já identificado pela polícia e interceptado. A quantia de aproximadamente R$ 35 mil foi roubada e levada em carro modelo Onix ainda não localizado, além de um Ford Fiesta.

Os dois vigias que trabalhavam no momento do assalto não foram feridos. Quando os bandidos fugiram, eles correram para dentro do prédio. Uma ambulância da prefeitura de São Roque que transporta pacientes que fazem tratamento em cidades vizinhas também foi atingida pelos tiros.

Em entrevista a TV Tem, um dos motoristas contou que se salvou por ter ficado preso ao cinto de segurança. Segundos depois de tentar se abaixar e ficar preso pelo equipamento o carro foi atingido na parte de baixo. Ele e o colega se abaixaram em uma viela e não se feriram. Um policial foi atingido de raspão na perna, e passa bem.

Quando amanheceu, equipes da Polícia Civil, com o auxílio de um helicóptero ficaram por todo o dia pelas ruas de São Roque procurando outros integrantes da quadrilha, e três homens suspeitos foram detidos, mas foram liberados após prestarem depoimentos. Eles ainda serão investigados se tiveram participação ou não no assalto.



A operação

A operação teve a participação da Polícia Civil, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (GARRA) e Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Sorocaba (SP), e foi executada por quase 60 policiais.

A quadrilha vinha sendo investigada há quase dois meses pela inteligência da Polícia Civil, e na madrugada de terça-feira, 23, os agentes tiveram a informação que eles iriam agir na região.

Em entrevista coletiva na Delegacia Seccional de Polícia de Sorocaba, o Delegado Marcelo Carriel informou que os suspeitos mortos, fazem parte de uma quadrilha especializada em explosão de caixas eletrônicos, e que o mesmo bando agiu em Araçariguama, há quase três meses.

Marcelo informou que os bandidos invadiram o prédio da prefeitura portando explosivos e armas de alto calibre, como fuzis e metralhadoras.

Os policiais conseguiram apreender uma Glock, um revólver calibre 38, além de munições para fuzis e carregadores automáticos que estavam com os bandidos mortos.

Investigações

Segundo nota enviada a nossa redação toda a investigação, envolvendo a quadrilha, as explosões dos caixas eletrônicos, as mortes, segue pelo DEIC que, inclusive, já instaurou Inquérito Policial para apurar todas as circunstâncias possíveis.

“Foi feito também a comunicação para a Corregedoria da Polícia Civil que deverá, caso entenda necessário, analisar a conduta de alguns policiais na ação.

Com relação Carlos Lofredo, é importante dizer que a apuração da participação dele ou não no evento, o coloca no rol dos investigados, porém, isso não significa que ele fizesse parte da quadrilha. Quando se diz que ele está sendo investigado, é para, efetivamente, incluir ou excluir seu envolvimento com os criminosos, o que vem sendo feito dentro do Inquérito pelo DEIC.

Para que tudo seja esclarecido o mais breve possível, todo tipo de perícia foi realizada, assim como várias pessoas ouvidas. Por outro lado, essas novas informações que surgem aos poucos, são importantes e estão sendo incluídas no conjunto de provas do Inquérito para, dessa forma, isentá-lo ou não de responsabilidade.

Caso seja comprovado que ele não teve participação alguma e estava mesmo indo para o trabalho, os eventuais excessos que possam ter sido cometidos pelos agentes públicos serão averiguados para, dessa forma, responsabilizá-los e puni-los.

O DEIC, que deu início a essa investigação e que prossegue com os trabalhos, está fazendo tudo, com muita transparência, isenção e seriedade”, diz a nota.