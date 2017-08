Instituto Federal de São Roque oferece palestras gratuitas sobre Marketing, Administração e Empreendedorismo

Na próxima quarta-feira, dia 6 de setembro, o Campus São Roque do IFSP (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo) oferecerá diversas palestras gratuitas em comemoração ao dia do Administrador, data comemorativa da profissão.

PROGRAMAÇÃO

•8h40 – “Neuromarketing e Comportamento do comprador digital” por Bárbara Montebello

•11h – “Carreira com propósito” por Wener Gomes Jr

•19h – “Administrar e empreender em momentos de crise” por Gislaine Vilas Boas Simões

•20h30 – “O fortalecimento através da crise” por Alaercio Nicoletti Junior

Haverá também a presença do SEBRAE – Posto de Atendimento ao Empreendedor, das 9h às 11h, fornecendo orientações sobre os serviços prestados, cadastro e registro de empresas. As Inscrições gratuitas poderão ser efetivadas no local do evento e pelo site.

SERVIÇO:

Instituto Federal, Campus São Roque

Data: 06 de setembro de 2017, a partir das 8h

Local: Rodovia Prefeito Quintino de Lima, 2100, Paisagem Colonial – São Roque/SP

Contato: [email protected]

Site: www.diadoadmifsp.wixsite.com/diadoadm