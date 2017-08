Instituto Federal de São Roque realiza palestra sobre Holismo e Evolução

Na próxima terça-feira, 29, às 19h, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campus São Roque (IFSP/SRQ) promoverá evento intitulado “Holismo e Evolução: a origem de um paradigma. Apresentação, Crítica e Possibilidades das ideias de J. C. Smuts”. A palestra será ministrada pelo professor doutor Crounel Marins – Graduado em Engenharia Elétrica (POLI/USP), Administração (FEA/USP) e Direito (FD/USP); Mestre e Doutor em Administração (FEA/USP); Doutorando em Educação (Universidad Americana/Paraguai); Escritor, autor de peças teatrais e roteiros de Cinema; Professor de Arte Dramática; e Professor Titular do IFSP.

Na palestra são apresentadas as ideias contidas no livro Holism and Evolution, de 1926, escrito pelo sul-africano Jan Christiaan Smuts e traduzido para o português pelo palestrante. Para Smuts, o Universo possui uma característica intrínseca, a que chama de Holismo, que se constitui numa tendência para a formação de “totalidades” estruturas que só apresentam sentido quando consideradas como algo diferente da simples soma das partes constituintes. Desta forma, apresenta uma sequência de fases que passa pelo surgimento das estruturas materiais, orgânicas e mentais como fases de um mesmo processo evolucionário.

Este processo continua no presente, nas associações humanas, nas ideias e nas Artes, seguindo para uma fase final caracterizada por valores absolutos. Apesar das críticas que podem ser feitas, tanto pela ótica da Ciência como da Filosofia, a obra traz, de forma original e impactante, uma antevisão de algumas discussões que ganham importância crescente ao longo das últimas décadas, como a relação entre a matéria e a consciência, a Ecologia e a possibilidade humana para a autodeterminação da espécie.

O palestrante inspirou-se na obra para elaborar um modelo de análise baseado em conceitos holísticos em sua tese de doutoramento na FEA/USP, e verificou a inexistência de traduções em português (e mesmo em espanhol) do livro, citado em enciclopédias sobre Filosofia e por diversos autores em distintas áreas do conhecimento como a origem do termo “Holismo”, como utilizado atualmente. Tendo traduzido uma pequena parte do livro no entre 2010/2011, para utilização em suas aulas de Gestão Empresarial no IFSP, decidiu completar o trabalho e colocá-lo à disposição da comunidade de falantes de Português, o que fez entre 2015/2016.

A Tradução ainda receberá uma visão revisada, e também deve ser publicada em livro, acrescida de comentários do tradutor.

O professor Marins também procurará: 1) Apresentar conceitos holísticos, através da obra de J. C. Smuts; 2) Delinear características de modelos holísticos para aplicações práticas; e 3) Exemplificar com aplicações em Gestão de Organizações e em Educação.

Serviço

Data: 29 de agosto de 2017

Horário: 19h

Local: Auditório do IFSP, Campus São Roque [Rodovia Prefeito Quintino de Lima, 2100 Paisagem Colonial – São Roque/SP]

Aberto ao público. Não é necessário fazer inscrição.