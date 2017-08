Inundações no Sul da Ásia já afetam 24 milhões de pessoas

As graves inundações que atingem países do Sul da Ásia – Índia, Nepal e Bangladesh – já afetaram 24 milhões de pessoas, o pior desastre do tipo sofrido pela região em décadas, disse nesta terça-feira (22) a Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (FICR). A informação é da Agência EFE.

A organização humanitária também revisou para cima o número de mortos e afirmou que eles já são mais de 700.

“Comunidades inteiras estão isoladas. A única maneira de enviar ajuda a eles é por barco. Várias delas estão ficando sem alimentos”, disse em uma entrevista coletiva em Genebra o responsável por programas e operações da FICR, Jagan Chapagain.

O diretor da organização afirmou que a situação está “de mal a pior” nos três países, onde as prioridades são o envio de água potável e a atuação de médicos para evitar surtos epidêmicos.

Para lidar com a tragédia, a FICR lançou um pedido de US$ 7 milhões para o Nepal e Bangladesh. A entidade está financiando as operações nos dois países e na Índia com recursos de um fundo para emergências.

A água parada é o local adequado para a multiplicação dos mosquitos transmissores de malária e dengue. Além disso, ela gera a condição para a aparição de doenças que provocam diarreia.

“No Nepal, as águas estão baixando. Nossas equipes encontram comunidades que perderam suas casas, seus documentos, tudo. O número de pessoas afetadas aumenta a cada hora, à medida que as águas avançam para o sul”, explicou o diretor da FICR.

Nas áreas de baixa altitude de Bangladesh, os funcionários do Crescente Vermelho descreveram as inundações como as piores já sofridas pelo país na história.