IPEM-SP realiza verificação anual de taxímetro em São Roque nesta sexta-feira

Todos os taxistas de São Roque deverão passar nesta sexta-feira, 24 novembro, das 9h30 às 12h e das 13h30 às 15h, pela verificação periódica anual de taxímetro. Realizada pelo IPEM-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), o ponto de partida será na Avenida Três de Maio, altura do nº 600, centro.

A verificação visa garantir que o consumidor não pague mais caro pela corrida. Os taxistas autuados por trafegar com o taxímetro irregular têm dez dias para apresentar defesa ao órgão. As multas podem variar de R$ 500 a R$ 5.000 mil, dobrando na reincidência.

O taxista deve agendar o horário de atendimento pelo site do IPEM-SP (www.ipem.sp.gov.br) e emitir a GRU (Guia de Recolhimento da União) para o pagamento da taxa de verificação. Sem a quitação da taxa e o agendamento online, a verificação não será realizada.

Na data da verificação, o taxista ou responsável pelo veículo deve apresentar os seguintes documentos:

– Alvará de estacionamento fornecido pela prefeitura;

– Certificado de registro e licenciamento do veículo (categoria aluguel);

– Certificado de verificação do IPEM-SP, referente ao exercício de 2016;

– GRU quitada;

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (15) 3221-7995 ou pessoalmente na Sede da Delegacia de Ação Regional do IPEM-SP em Sorocaba, localizada à Avenida Américo de Carvalho, 58 – Jardim Europa.

Fique de olho

Para identificar se o taxímetro foi verificado pelo IPEM-SP, o consumidor deve observar a existência do lacre amarelo, que impede o acesso à regulagem do aparelho, e do selo do Inmetro com a frase “verificado até 2018”. Caso o lacre esteja rompido, o consumidor não deve aceitar a corrida, pois o aparelho pode apresentar medição incorreta. Em alguns casos poderão ser encontrados com a etiqueta “verificado até 2017”, pois, o instrumento pode ser que ainda não tenha sido verificado, devido ao cronograma conforme o alvará.

O valor da bandeira é estabelecido pela prefeitura de cada município, mas é importante estar atento ao horário em que as bandeiras ‘um’ e ‘dois’ podem ser utilizadas, para não pagar mais caro pela corrida.

O consumidor que notar irregularidades ou tiver dúvidas pode fazer a denúncia na Ouvidoria do IPEM-SP pelo telefone 0800 013 05 22 ou pelo e-mail [email protected]