Irmãos Bruzzone participam do aniversário de São Roque, com o “São Roque Food Park”

Os Fabulosos Irmãos Bruzzone – chefs Franco e Stefano – à frente do ‘Stefano Hotel e Restaurante’ e d´ ‘O Fabuloso Bar’, participam, pela primeira vez, das Festividades do Aniversário da Cidade de São Roque, SP, celebrado em 16 de Agosto, à frente do espaço ‘São Roque Food Park’.

O ‘São Roque Food Park’ é um espaço privativo e itinerante, que conta com cadeiras em ambiente coberto e confortável, além de banheiro próprio, e que ficará localizado na Avenida Tiradentes, 101 (atrás da Barraca da APAE), no centro da cidade.

Para harmonizar com as massas assinadas pelos chefs Bruzzone, para a ocasião festiva, haverá cervejas artesanais a preços especiais, escolhidas pelo Beer Sommelier e Mestre em Estilos Pablo Fernando (La Maison de La Bière), especialmente para o evento.

O ‘São Roque Food Park’ contará com comidinhas do ‘Botequim Santo Divino’ e doces caseiros da ‘SaboRoça’.

A dupla convidou, ainda, o chef alemão Joachim Kern.

Parte da arrecadação da festa será revertida à APAE de São Roque.

Cardápio por Fabulosos Irmãos Bruzzone:

Ravioli in Brodo R$20

Macarrão com Linguiça Artesanal R$20

Macarrão com Molho de Queijos R$20

Lasagna à Bolonhesa R$20

Massa Seca 500g R$15

Cardápio por Botequim Santo Divino:

Batata Brava: R$15

Frango à Passarinho do Divino: R$16

Porção de Bolinho: R$16

Porção de Mini Burguer (3 unidades): R$16

Lanche Pão com Bolinho R$18

Cardápio de Bebidas por La Maison de La Bière :

Paulistânia Pilsen R$7

Paulistânia Session Ipa R$10

Paulistânia Red Ale R$10

Paulistânia Tripel R$10

Erdinger Weiss R$13

Erdinger Weiss Dunkel R$13

La Trappe Witbier R$18

La Trappe Quadrupel R$25

São Roque Food Park

Local: Avenida Tiradentes, 101, Centro, São Roque, SP.

Formas de Pagamento: Dinheiro, Cartões de Débito e Crédito

Horário de funcionamento:

Sexta (04.08), das 17h às 23h.

Sábado e Domingo (05 e 06.08), das 12h às 23h.

De seg. a 6ª (de 07.08 a 11.08), das 17h às 23h.

Sábado e Domingo (12 e 13.08), das 12h às 23h.

Seg. 3ª e 4 ª (14, 15 e 16.08), das 12h às 23h.