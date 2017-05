Justiça nega pedido de Gemente e Mairinque terá novas eleições para prefeito

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou por maioria de votos, na sessão da última terça-feira, 2, a realização de nova eleição para prefeito no município de Mairinque.

A decisão foi tomada após o Plenário negar o recurso do candidato Toninho Gemente e ordenar a imediata comunicação ao TRE paulista para que tome as providências para o novo pleito, nos termos do voto da relatora, ministra Rosa Weber.

O TSE estabeleceu nesta sexta-feira, 5, que as novas eleições para o município de Mairinque podem ocorrer no dia 2 de julho.

