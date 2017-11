O Lar da Divina Previdência promove neste fim de semana um Bazar Beneficente, a partir da próxima sexta-feira, 8, das 8h30 ás 18h, e no sábado, dia 9, das 8h30 ás 15h.

O bazar será na Casa do Zé do Nino, na rua Rui Barbosa, 277, no centro de São Roque.