Leitura Infantil como potencial para a vida adulta

Em tempos de tecnologia, onde lousas digitais e tablets fazem parte do cotidiano escolar é importante estimular o hábito da leitura nas crianças para, entre outros aspectos, garantir o desenvolvimento intelectual dos alunos. Embora o Colégio CB COC São Roque ofereça uma plataforma tecnológica com diferentes recursos digitais, a instituição trabalha com vários projetos diferenciados para que os alunos, especialmente da Educação Infantil e Ensino Fundamental I, tenham o encantamento pelas artes, teatro e literatura.

Alguns desses projetos são aplicados semestralmente ou pontualmente, outros fazem parte de uma atividade planejada e permanente como a Roda de Leitura que acontece todas as semanas nas turmas do 2° ao 5° Ano do Ensino Fundamental I. A coordenadora pedagógica do segmento, Daniela Costa, explica que a roda de leitura tem como finalidade despertar o hábito e o gosto pela leitura, ampliar o repertório literário e valorizar a leitura como uma fonte de prazer e entretenimento. Segundo a coordenadora, são trabalhados quatro livros ao longo do ano e ao final de cada livro os alunos constroem materiais sobre os livros lidos. “Inicialmente a professora realiza uma leitura em voz alta e cada aluno lê um parágrafo trabalhando a oralidade, entonação de voz, pontuação e interpretação de texto”, esclarece Daniela.

A professora do 3° Ano A (foto acima), Alessandra Santana, avalia que o projeto além de cumprir com os objetivos propostos amplia a socialização entre os alunos, já que sempre após a leitura é realizada uma interpretação em conjunto sobre o trecho lido da história. Além disso, é feito um registro escrito ou através de um desenho da parte que mais gostaram. “Trabalhamos diferentes aspectos dos livros, desde a elaboração da ficha técnica ou até a adaptação da história onde eles reescrevem o final como gostariam que fosse”, destaca a professora. De acordo com Alessandra as leituras não se restringem aos textos das apostilas ou aos livros da roda de leitura. Constantemente são apresentados livros que complementam os conteúdos abordados. Nesta semana, os alunos da “Tia Ale” conheceram o livro “Rubens, O Semeador” da escritora Ruth Rocha (Editora Salamandra) fazendo uma associação ao conteúdo da disciplina de ciências e ressaltando a importância da preservação do meio ambiente.

Os projetos de artes e literários que o Colégio CB COC desenvolve vão ao encontro da palavra da escritora e ilustradora infantil Eva Furnari. Eva sustenta que a leitura pode apontar caminhos e soluções para uma criança e também ajudar a resolver conflitos. “Os livros ajudam os pequenos a compreender o que está acontecendo no universo deles”, disse. Para a coordenadora Daniela Costa, ao inserir a atividade na turma ampliamos o potencial de construir uma comunidade de leitores e possíveis escritores no colégio, além de garantir o desenvolvimento dos alunos. “Através da leitura estimulamos a criatividade, o raciocínio e a habilidade de comunicação dos alunos. Eles passam a desenvolver melhor as próprias ideias e opiniões”, finaliza Daniela.