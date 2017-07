Liberte-se da Onipotência de Ser Culpada por Tudo!

Cada um de nós cumpre um papel único e importante na vida daquele que cruza o nosso caminho. Não queira ficar com todas as glórias do seu sofrimento para você. Reconheça que seu erro foi fundamental para que seu desafeto tivesse a oportunidade de reconhecer suas próprias imperfeições. Tire uma lição prática dos seus problemas e conflitos.

1) Que crença te levou a agir como agiu? – Certamente ela está carregada de emoção e é esta emoção que precisa ser acolhida, cuidada e transformada. O futuro dela é servir de exemplo para quem vem na pegada dos seus passos para aprender com você.

2) O que você realmente considera essencial para sua vida? – Nesta eu posso lhe dizer que se você responder qualquer coisa que não seja o amor verdadeiro, ainda estará presa na percepção do ego. Recolha suas armas, o erro já foi a lição que precisava ser percebida. Enquanto houver um pedido de vingança você ainda estará presa pelo problema. A solução é: Deixe Ir! Deixe o vento se incumbir de tirar as nuvens negras do seu céu.

3) Perdoe! Perdoe a si mesma pequena criança que está neste mundo emprestando a sua ingenuidade para cair e renovar as suas habilidades de construir-se como um ser humano melhor. O mundo está mais iluminado para que você realmente veja o que nele precisa ser corrigido, a começar por você. Perdoe-se!

Entenda que você é apenas um dos pontos de luz que compõem a imensidão do universo. E que apesar de se perceber hoje separada dele, é una com sua energia e movida pela única fonte que nutre a todos. O Amor!

Não há cura enquanto não se aceita lavar a ferida que dói por falta do seu amor a si mesma. Ame-se e liberte-se da onipotência de querer se sentir culpada por tudo no mundo das ilusões que criou. Ele não existe!

Artigo: Maria D´Arienzo