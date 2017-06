Liminar bloqueia bens do ex-prefeito Efaneu

O Ministério Público do Estado de São Paulo, por intermédio da Promotoria de Justiça de São Roque, propôs em 26/01/2017 uma ação civil pública contra o ex-Prefeito Sr. Efaneu Nolasco Godinho, a qual está em andamento na 1ª Vara Cível de São Roque.

Alegou o Ministério Público que os recursos do FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, do exercício de 2010, quando o Sr. Efaneu era o Prefeito de São Roque, não foram integralmente aplicados. Sustentou que faltaram ser aplicados R$ 2.363.026,67.

Assim, entendendo que houve improbidade administrativa e lesão ao erário municipal, pediu o Ministério Público a condenação do ex-Prefeito Efaneu a ressarcir à Prefeitura o valor de R$ 2.363.026,67.

Outrossim, a Promotoria de Justiça pediu ao Juiz a concessão de uma liminar para decretar a indisponibilidade dos bens do ex-Prefeito até o valor a ser ressarcido.

Desta forma, o Juiz da 1ª Vara Cível de São Roque, antes da apresentação de defesa pelo ex-Prefeito, acabou concedendo a liminar, de modo que decretou a indisponibilidade dos bens.

Nota de esclarecimento

Em nota, a assessoria jurídica do ex-prefeito ressaltou que “vale informar que a ação proposta pelo Ministério Público ainda não foi julgada. Sequer foi apreciada a defesa apresentada, razão pela qual não existe nenhuma decisão judicial condenando o ex-Prefeito por improbidade administrativa e nem ao ressarcimento de qualquer valor à Prefeitura.

Prosseguindo, cumpre esclarecer que, de acordo com a Lei nº 11.494/2007, que regulamenta o FUNDEB, os recursos do Fundo devem ser utilizados no exercício financeiro em que lhes forem creditados. A lei também permite que até 5% dos recursos sejam utilizados no primeiro trimestre do exercício seguinte.

Ou seja, os recursos do FUNDEB de 2010 deveriam ter sido utilizados no ano de 2010. E no máximo 5% poderiam ter sido utilizados até 31/03/2011.

Ocorre que no ano de 2010 foram licitadas inúmeras obras e serviços relacionados à educação, como construções, ampliações, reformas e pinturas de inúmeras escolas, sendo que as empresas contratadas acabaram não concluindo as obras em 2010 e nem até 31/03/2011.

Desse modo, a Prefeitura Municipal de São Roque acabou não efetuando o pagamento, no ano de 2010 e nem até 31/03/2011, das obras não executadas, as quais foram contratadas com recursos do FUNDEB de 2010.

E o valor total de tais obras, que não foram concluídas até 31/03/2011, foram de R$ 2.363.026,67.

Contudo, esse montante permaneceu nas contas bancárias da Prefeitura e foi posteriormente utilizado para o pagamento das obras, após suas conclusões. Tais pagamentos ocorreram após 31/03/2017.

Destarte, apenas ocorreu a utilização parcial dos recursos do FUNDEB após o prazo legal. Mas isso aconteceu porque a Prefeitura não poderia pagar por obras que ainda não haviam sido executadas.

Ou seja, o ex-Prefeito agiu com responsabilidade porque não permitiu qualquer pagamento antes da execução da obra. Em nenhum momento o Sr. Efaneu foi desonesto e nem agiu com improbidade. Não agiu com dolo ou culpa e nem com má-fé. Agiu com austeridade e preservou os recursos públicos, como sempre fez nos três mandatos em que administrou o Município.

A veracidade de tais fatos foi atestada pelo Departamento de Finanças da Prefeitura em certidão, emitida em 17/04/2017, com o seguinte conteúdo: “OS RECURSOS VINCULADOS AO FUNDEB 2010, NÃO UTILIZADOS ATÉ 31/12/2010, FORAM TOTALMENTE APLICADOS NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2011”.

Consequentemente, não houve qualquer dano, lesão ou prejuízo aos cofres ou ao patrimônio do Município de São Roque. Consequentemente, entendemos que houve um grande equívoco na propositura da ação e na decisão que decretou o bloqueio de bens do ex-Prefeito.

No mais, vale esclarecer que foi interposto recurso contra a decisão judicial que decretou o bloqueio dos bens, o qual será julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.

Em resumo, acreditamos que os fatos serão elucidados e, assim, demonstrada a ausência de qualquer conduta irregular pelo ex-Prefeito Efaneu Nolasco Godinho.

JÚLIO MENEGUESSO – OAB/SP 95.054”

O Jornal O Democrata vai acompanhar o processo e divulgará todas as futuras decisões da Justiça.