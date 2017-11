Limpeza e desassoreamento dos rios da cidade começam a acontecer

Na última quinta-feira, 26, o Departamento de Obras da prefeitura começou a realizar a limpeza e desassoreamento dos rios de São Roque, com o intuito de prevenir possíveis alagamentos com a chegada do período das chuvas.

A ação que começou pelo Rio Guaçu se estenderá nos próximos dias pelos rios que cortam as principais vias da cidade e também nos distritos de Maylasky, São João Novo, São João Velho e Canguera.

Após os serviços no Rio Guaçu a ação será desenvolvida no Rio Aracaí próximo à rodoviária e também no Jardim Renê.