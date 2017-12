Locais de prova da segunda aplicação do Enem já estão disponíveis

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) liberou, nesta terça-feira (5), o acesso ao cartão de confirmação da inscrição dos participantes da segunda aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio 2017. Os mais de 3,6 mil inscritos farão as provas em 12 e 13 de dezembro, em 34 locais de provas de 27 municípios.

Na mesma data, a prova do Enem será aplicada para pessoas privadas de liberdade e jovens sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Enem PPL). Este ano, o Enem PPL teve 31,7 mil inscrições e será aplicado em 1.078 unidades prisionais de 577 municípios. O grau de dificuldade da prova é equivalente ao do Enem regular, realizado em 5 e 12 de novembro.

Entre os motivos para a segunda aplicação está a interrupção do fornecimento de luz que afetou 3,5 mil participantes de nove locais, em Olinda (PE), Teresina (PI) e Uruaçu (GO). Outros cinco casos são de atendimentos a demandas judiciais, e 27 resultam de deferimentos da Comissão de Demandas para atender participantes que tiveram problemas diversos.

Para os estudantes que se enquadram nessas condições, o cartão de confirmação da inscrição está disponível na Página do Participante. Todos devem consultar o cartão para saber o local de prova, que pode ser diferente do primeiro e, para ser acessado, exige que o candidato informe o login e a senha cadastrada na inscrição. Estudantes que não se lembram da senha cadastrada também podem recuperar o acesso por meio de um passo a passo preparado pelo Inep na Página do Participante.