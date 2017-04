Luandre abre processo seletivo para 350 vagas na área de saúde

Vagas são para São Paulo e cidades vizinhas

A Luandre, uma das maiores consultorias nacionais de recrutamento e seleção, que oferece seus serviços a 200 das 500 maiores empresas do Brasil, abriu processo seletivo para 350 vagas para enfermeiros e técnicos de enfermagem. As oportunidades estão distribuídas por São Paulo, Barueri, Santo André, Guarulhos e região, com salários que variam entre R$ 2.200,00 e R$ 7.100,00. Os principais requisitos para enfermeiros são: pós graduação, experiencia hospitalar, vivência no setor, COREN ativo e disponibilidade de horário. Os técnicos em enfermagem precisam ter formação técnica, experiencia hospitalar, vivencia no setor, COREN de técnico e disponibilidade de horário. Os interessados em participar dos processos seletivos devem cadastrar seu currículo no site: www.luandre.com.br.

“A Luandre tem um longo histórico de parceria com empresas da área de saúde. Neste momento estamos com muitas vagas para pessoal altamente qualificado. É uma excelente oportunidade para o profissionais bem preparados e que buscam um emprego ou recolocação no mercado”, afirma Renata Motone, coordenadora de RH da Luandre.

Sobre a Luandre

Em 2017, a Luandre Soluções em Recursos Humanos completa 47 anos de atuação mantendo-se atual, dinâmica e oferecendo soluções técnicas e inovadoras na área de RH. Em 2016, a empresa chegou a marca de 4 mil clientes atendidos, 55 mil profissionais administrados ao longo do ano e um banco com mais de 1,2 milhões de currículos cadastrados. Pela 5ª vez conquistou o prêmio Top Of Mind RH.

Oferecendo seus serviços a 200 das 500 maiores empresas do Brasil, a Luandre administra uma carteira de mais de 15 mil empresas clientes. Além de todo seu know-how em Recrutamento e Seleção, a empresa oferece ainda os serviços de Administração de Pessoal (Temporários e CLT), Avaliação Profissional, Outsourcing e Programas Especiais (Saúde, Varejo e Logística).

Fundada em 1970 em São Paulo, a Luandre tem por objetivo a excelência nos serviços e o investimento em soluções criativas, além de construir o elo entre a organização e colaborador em todas as etapas de desenvolvimento dos Recursos Humanos.

Atualmente, possui 11 agências em três estados, localizadas em São Paulo (Centro, Faria Lima, Santo Amaro e Lapa), Alphaville, ABC, Guarulhos, Campinas, Jundiaí, Rio de Janeiro e Curitiba que administram, em média, a contratação de 55 mil por ano para vagas de base e estratégicas em todo o mercado nacional.

Todos os serviços oferecidos pela Luandre são gratuitos, mesmo em caso de contratação do candidato.