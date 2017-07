Luke e os caminhos de sua vida

Eu sou o Luke, já moro há muitos anos no canil da Sociedade Protetora dos Animais.

Antes de morar lá, fui retirado da rua por uma pessoa, ela me resgatou, mas, não pretendia ficar comigo, achou que conseguiria me doar. Assim, fiquei muito tempo morando com ela, acho que próximo de um ano, e com esse tempo lá eu entendia aquela casa como meu lar. Mas ela infelizmente não me considerava assim, achou que eu aprontei muito e como viu que eu não seria doado se cansou de mim. Acabei indo parar no canil.

Vocês não têm noção de como fiquei assustado, me deparei com tantos cachorros latindo, e com tanto barulho, tudo muito diferente do que eu estava acostumado. Eu achei que já tinha encontrado minha família e de repente me vi naquela situação. Ela me deixou lá e foi embora. Não entendi nada, porque será que fiquei ali? Acho que ela não percebeu que eu não voltei com ela. Será que ela voltaria para me buscar? Chorava muito e tentava fugir para ir atrás dela.

Um dia tentei escalar o alambrado, fiquei preso e caí, tive uma fratura exposta. Foi um machucado bem sério, precisei de cirurgia e fiquei internado por um tempo. Quando voltei para o canil estava triste, me dei conta que ela não voltaria para me buscar. Com o tempo a tristeza passou e percebi que aquelas pessoas que cuidavam de nós eram gentis e gostavam de mim. Comecei a conviver com os outros cachorros e aos poucos voltei a me sentir feliz novamente.

Hoje nem me lembro dela direito, é só uma lembrança de um passado distante. Com todos esses anos que morei no canil da Sociedade Protetora dos Animais aprendi novamente a confiar no ser humano. Consolei vários amiguinhos que chegaram lá assustados, ‘falei’ que as pessoas ali eram legais e o tratariam com carinho. Vi muitos serem adotados, outros idosos morrerem, agora também sou um senhor. Sei que minhas chances de adoção são pequenas. Mas tudo bem, estou bem lá.

Em meu nome e dos meus irmãos gostaria de agradecer a todos que ajudaram de alguma forma para a realização do Arraiá Cãopira e também a todos que prestigiaram. O valor arrecado será revertido na compra de ração para encher nossos pratinhos.

Se você quer me conhecer ou nos ajudar procure a Sociedade Protetora dos Animais, telefones: 99853-1459 Rosana, 96387 -6604 Lilian; email: [email protected] : facebook: Protetora dos Animais Sr, instagran: protetoradosanimaissr. Você também pode nos ajudar depositando qualquer valor em nossa conta corrente. Banco do Brasil agencia 0523-1 conta 9.536-2