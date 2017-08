Mães reclamam do SUS e seus partos ‘desumanizados’

Roseli perdeu sua filha na Santa Casa de São Roque após passar por um parto de fórceps, quando já tinha indicação para cesárea por sofrer riscos

Roseli, Daiana e Gabriela. Mães, mulheres, humanas. Todas carregaram no ventre o amor e o sonho de viver um dos momentos mais felizes de suas vidas, o de trazer seus filhos ao mundo. Para todas, uma gestação tranquila e saudável, apenas à espera do parto. O que não se imaginava era que nesse momento, a felicidade se transformaria em dor, sofrimento e tragédia.

Roseli Pereira da Silva, 43 anos, deu entrada na Santa Casa de São Roque na manhã do dia 18 de agosto, por volta de 11h com fortes dores abdominais. A gestante, que já havia ido à unidade nos dias 14 e 16 se queixando de dores, portava uma carta de recomendação de sua obstetra, com quem fez o pré-natal no Posto de Saúde em Mairinque, para que um parto cesárea fosse feito, considerando sua idade e o histórico de pressão alta. A carta foi entregue ao primeiro médico do plantão pela manhã, e o mesmo disse que Roseli poderia voltar para casa, mas diante das fortes dores dela se recusou.

“Fiquei internada tomando soro até o outro médico chegar. Ele então chegou, recebeu o meu caso e me manteve no soro para induzir um parto normal. Eu estava com a minha cesárea agendada já para a segunda-feira, dia 21, mas ignoraram isso. Ele me forçou um parto normal, me fez correr risco de vida e eu perdi a minha filha Eloah, que era completamente perfeita e saudável”, conta.

O médico da Santa Casa, Oluwatosin Tolulope, terceirizado através da empresa Nishimura Belini e Costa Sociedade Simples ME, conduziu Roseli ao parto normal, mas durante o processo teve que optar pelo uso do Fórceps – formado por duas partes alongadas e conectadas que se curvam nas pontas para abrigar a cabeça do bebê. Este tipo de parto não é muito utilizado, mas pode ser uma alternativa emergencial e muito raramente, o nervo facial é danificado durante este tipo de parto, segundo especialistas.

Roseli conta que perdeu muito sangue e desmaiou por três vezes. Viveu momentos que agrediram não só ao corpo, mas ao psicológico. “Eu gritei por socorro, as enfermeiras estavam em cima de mim e o médico dizia que uma cesárea não daria mais tempo, podendo causar uma infecção na gente. Minha filha finalmente nasceu, mas não chorou. Perguntei o que houve e ele disse que estava na pediatria sendo cuidada. Minutos depois ouvi a enfermeira dizer a ele que o bebê havia fraturado o pescoço, só podia ser ela, e era. A partir dali começou o pesadelo ficou cada vez pior”.

Três horas após o parto a pequena Eloah Cristine da Silva faleceu no hospital e as causas da morte ainda serão investigadas pela polícia. A bebê foi sepultada no dia 19 de agosto e uma exumação do corpo ajudará a trazer respostas para a real causa do óbito. Tentamos contato com o médico citado, mas não conseguimos falar.

O caso teve muita repercussão ao longo da semana. Manifestações de apoio à Roseli e sua família após a perda da pequena Eloah começaram a surgir nas redes sociais e pelas ruas. Todo o sofrimento vivido no momento do parto, que era para ser humanizado e natural, se a situação fosse favorável, levanta uma polêmica que ainda é muito discutida no país. Será que o Brasil está preparado para aumentar o número de partos normais (vaginais) e reduzir as cesáreas?

SUS e Cesáreas

Desde julho de 2015, a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS estabeleceu novas regras para estimular o parto normal e reduzir as cesarianas desnecessárias.

Em março deste ano o Ministério da Saúde divulgou que as cesáreas caíram pela primeira vez desde 2010, em 1,5%. Dos partos, 45% foram vaginais. O índice ainda é muito baixo para a Organização Mundial da Saúde, que considera razoável a faixa de 85% a 90%. O SUS, com 60%, saiu-se melhor que a rede privada.

O programa de humanização implementado pela Secretaria de Estado da Saúde paulista é uma iniciativa para melhorar a assistência e elevar a fatia de partos vaginais.

Roseli acredita que o que aconteceu com ela e sua filha ainda demonstra que muitos profissionais, especialmente no SUS, não estão preparados para lidarem com a escolha da melhor forma de parto para cada caso.

“Durante o pré-natal minha obstetra nunca cogitou um parto normal pela minha idade e histórico. Eu sinto como se tivesse sido obrigada a aceitar esse parto normal e isso sem dúvida foi um fator determinante pra tudo o que aconteceu. O médico fez tanta força, uma pressão tão grande. Há um descaso, um despreparo e essa redução de cesáreas não pode ser a qualquer custo. Eu tinha indicação pra operar, sem correr riscos. Na primeira gravidez precisei de cesárea pela pressão alta e porque agora seria diferente? O juramento deles é para salvar vidas e não para tirar vidas. Ninguém é capaz de imaginar a dor que a gente carrega no coração”, desabafa.

Outros traumas

Daiana Aparecida Costa e Silva, 31 anos, viveu uma história parecida que deixou sequelas na vida de sua filha Rhayana Costa. A moradora de Maylasky entrou na Santa Casa de São Roque no dia 27 de setembro de 2007. Há 10 anos ela deu entrada no hospital um dia antes do parto, e ficou por 14 horas tomando soro já com a bolsa rompida.

“Ele disse que só iria fazer meu parto se fosse normal, mas as próprias enfermeiras diziam que não ia ser possível, pois eu não tinha mais que cinco dedos de dilatação. Mas ele insistia. Senti minha filha parar de se mexer e comecei a sangrar. Desmaiei e então plantão dele acabou. Ele de forma grosseira o tempo todo, não me surpreendeu ao passar o plantão dizendo para meu marido, que estava em desespero, ‘se virar’ com a situação. Deus me enviou outro médico que imediatamente me preparou para uma cesárea e disse que tinha só 10 minutos para salvar a minha filha”, relembra.

Rhayana nasceu com a pele roxa e não chorava. Teve falta de oxigenação no cérebro e precisou ficar cinco dias internada com a ajuda de aparelhos para respirar. Quatro meses mais tarde os pais perceberam que a menina não fixava o olhar. “Fizemos os exames e descobrimos que ela tinha baixa capacidade de visão. Cinco anos mais tarde atestamos com a ajuda de vários médicos que ela foi afetada devido a falta de oxigenação no momento do parto”, conta a mãe.

Hoje a menina tem 10 anos e é saudável. É atendida pela Associação de Deficientes Visuais. Daiana celebra a vida da filha, mas alerta que o atendimento do SUS ainda precisa melhorar muito. “Vi coisas horríveis acontecerem no tempo em que fiquei lá e com certeza é muito desumano. Desisti de ter outro filho pelo trauma que vivi. Devido a demora de todo o atendimento eu perdi muito sangue, tive queda de pressão e quase morri. É uma triste realidade”.

Em fevereiro deste ano um bebê morreu na barriga da mãe após ser orientada por duas vezes a voltar para casa por médicos que estavam no plantão da Santa Casa. No boletim de ocorrência sua mãe registrou que um dos médicos disse ainda não ser a hora do parto. Após uma cesárea de emergência, não havia mais tempo.

Gabriela Moraes, 23 anos, se sensibilizou muito com o caso de Roseli. Ela viveu uma situação muito complicada e constrangedora. Em 3 de dezembro de 2015 deu entrada na Santa Casa pelo SUS com muitas dores, voltou para casa, mas naquela madrugada retornou ao hospital. Na sala de pré-parto colheu alguns exames e então a surpresa: um resultado de HIV positivo. “Todos entramos em pânico, tomei diversos medicamentos, coquetéis para soropositivos. Decidiram pela minha cesárea apenas no dia 5 a noite. Com a bolsa rompida há muitas horas e pouco oxigênio, a minha filha Alice nasceu. Não pude vê-la e nem amamentá-la. Ela recebeu o coquetel de remédios também. Depois de mais de quatro horas de cirurgia e muita dor e sofrimento um novo exame mostrou que eu não era soropositivo. Tanta espera e um erro em um diagnóstico como esse é imperdoável. Eu poderia não estar mais aqui”.

Em contato com o representante legal da Santa Casa sobre o caso de Roseli, Luis Henrique Neris de Souza, este jornal foi informado que uma sindicância foi aberta para apurar a conduta médica durante o parto. O Prontuário de Atendimento será analisado por outros profissionais e a decisão de fazer ou não um parto cesárea depende da escolha e avaliação de cada médico. “Quando o médico indica uma cesárea, não significa que o outro é obrigado a concordar com esse diagnóstico. Cada um verifica as condições no momento e toma sua própria decisão a partir dos conhecimentos técnicos”, explica.

Roseli vai entrar com um processo contra todos os envolvidos. “Eles precisam ter noção do que estão fazendo com as pessoas. Nada disso teria acontecido se houvesse mais cuidado e menos preocupação em fazer partos normais a qualquer custo. Curtimos muito a nossa Eloah na barriga e essa é uma dor que não desejo a ninguém”.