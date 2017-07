Mais de 100 concursos abertos reúnem 17,9 mil vagas no país

Pelo menos 103 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (17) e reúnem 17.900 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 27.500,17 no Tribunal Superior do Trabalho (TST).

Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Entre os destaques estão os concursos da Defensoria Pública da União, com 25 vagas para defensor público federal, e do Tribunal Superior do Trabalho, com 132 vagas.

Veja os órgãos que abrem inscrições para mais de 2 mil vagas nesta segunda:

Câmara Municipal de Valinhos (SP)

A Câmara Municipal de Valinhos (SP) vai abrir as inscrições de concurso público para 18 vagas em cargos de níveis médio/técnico e superior. Os salários vão de R$ 2,1 mil a R$ 5,9 mil. As inscrições devem ser feitas de 17 de julho a 15 de agosto pelo site www.vunesp.com.br. As provas objetivas serão aplicadas em 1º de outubro.

Defensoria Pública do Rio Grande do Sul

A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul divulgou edital de concurso público para 107 vagas em cargos de nível médio e superior. Também há oportunidades para cadastro reserva. Os salários variam de R$ 3.243,90 a R$ 5.947,15. As inscrições devem ser feitas de 17 de julho até 11 de agosto pelo site www.concursosfcc.com.br. Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas e discursivas. A prova será aplicada em 17 de setembro.

Polícia Civil e Polícia Técnico-Científica do Amapá

A Polícia Civil e Polícia Técnico-Científica do Amapá vão abrir concursos públicos para 980 vagas, sendo 225 imediatas e 755 para cadastro de reserva, em cargos de nível superior. Os salários chegam a R$ 13,280,01 para o cargo de delegado. As inscrições podem ser feitas pelo site www.concursos.fcc.com.br entre os dias 17 de julho e 7 de agosto.

Prefeitura de Cafelândia (PR)

A Prefeitura de Cafelândia (PR) vai realizar um processo seletivo para 18 vagas para professores de níveis médio e superior. Os salários vão de R$ 1.150,03 a R$ 2.008,03. As inscrições devem ser feitas de 17 a 19 de julho na sede da secretaria de educação, localizada na Rua Vereador Luiz Pícolli, 299, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h. A seleção será feita por meio de análise de títulos.

Prefeitura de Colniza (MT)

A Prefeitura de Colniza (MT) divulgou edital de concurso público com 368 vagas para profissionais de níveis fundamental, médio e superior. De acordo com a prefeitura, os salários variam entre R$ 1,1 mil e R$ 12,5 mil. As inscrições podem ser feitas entre 17 de julho e 9 de agosto pelo site www.klcconcursos.com.br. A prova será aplicada na data provável de 1º de outubro.

Prefeitura de Guanhães (MG)

A Prefeitura de Guanhães (MG) vai abrir processo seletivo para 330 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. As remunerações vão de R$ 937 a R$ 9 mil. As inscrições podem ser feitas pelo site www.maximaauditores.com.br no período de 17 a 30 de julho. A prova objetiva será aplicada em 13 de agosto.

Prefeitura de Ivaiporã (PR)

A Prefeitura de Ivaiporã (PR) fará um processo seletivo para 23 vagas em cargos de níveis médio/técnico e superior. Os salários variam de R$ 1,2 mil a R$ 2,6 mil. As inscrições serão recebidas pelo site www.concursosfau.com.br entre os dias 17 e 30 de julho. A prova objetiva está prevista para 20 de agosto.

Secretaria de Segurança Pública do Maranhão

A Secretaria de Segurança Pública do Maranhão vai abrir concurso público para 150 vagas em cargos de níveis médio e superior na Superintendência de Polícia Técnico-Científica. As remunerações vão de R$ 1.274 a R$ 3 mil. As inscrições podem ser feitas pelo site www.ssp.ma.gov.br entre os dias 17 e 19 de julho. Para efetivar a inscrição é necessário ir até o Auditório da secretaria, localizado na Avenida dos Franceses, s/nº, no período de 17 a 20 de julho de 2017, para entregar os documentos comprobatórios, das 9h às 13h. A seleção será feita por meio de avaliação de títulos e entrevista.