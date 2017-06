Manhã de lazer trouxe diversas atividades para as crianças e adultos

A Divisão de Esportes da Prefeitura de São Roque, promoveu na manhã do último domingo (04), mais uma edição do projeto “Manhã de Lazer”, na Av. Bandeirantes. O evento trouxe à população atividades variadas para crianças, jovens, adultos e idosos.

Muitas pessoas aproveitaram uma programação diversificada, com estímulo ao bem-estar e a qualidade de vida.

Totalmente repaginado, o evento trouxe a crianças, adultos e idosos uma série de atividades recreativas e esportivas como: Pump Track, clínicas de Slackline, Skate e Drift Trikes, seletiva de Futebol Americano, Cãominhada e aula de Zumba.

A novidade desta edição foi a Cãominhada, que contou com grande participação da população.

Para o chefe da Divisão de Esportes e Lazer, Ricardo Barbosa, o evento cumpriu a missão, que é de levar aos munícipes mais opções de atividades e divulgar o esporte local.

“Nosso intuito é promover o entretenimento para todos, além de divulgar os esportes como forma de lazer. A nossa ideia é realizar o evento pelo menos uma vez por mês no centro de lazer da Bandeirantes, e também levar a atração para outros bairros da cidade”.

Informações sobre eventos esportivos e de lazer podem ser obtidas pelo telefone (11) 4712-3741, na Divisão de Esportes e Lazer.