Manifestantes tentam fechar rua em São Roque

Durou pouco menos de 15 minutos a tentativa de sindicalistas de fechar um trecho da antiga Raposo Tavares (desviado pelo contorno recentemente inaugurado), no bairro do Taboão, em São Roque. Na manhã desta sexta-feira, 28, cerca de dez pessoas identificadas com coletes da Força Sindical chegaram a atravessar uma faixa em frente à praça dos artesãos, com apitos e bandeiras.

Poucos minutos depois, quatro viaturas da Polícia Militar chegaram ao local e os homens responsáveis pelo patrulhamento conversaram com os manifestantes que prontamente desobstruíram a via e informaram que o intuito não era bloquear a passagem permanentemente. Após breve conversa com os policiais, os manifestantes disseram que irão para Ibiúna.