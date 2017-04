Marginal: reconstrução completa

O impacto positivo e animador de homens e máquinas trabalhando, no início desta semana, substituiu a sensação de fracasso e desolação que inevitavelmente invadia os são-roquenses a cada vez que se deparavam com a Marginal desmoronada.

A reconstrução da Av. Antonino Dias Bastos vem em boa hora, pois, após banir da Santa Casa a tenebrosa comitiva que a dominava, reconstruir a Marginal parecia ser a ação que a população mais esperava do prefeito Cláudio Góes.

É bom frisar que essa é uma ação muito mais complexa do que aparenta, pois, além de canalizar novamente o ribeirão Carambeí e recompor o trecho arrebentado pelas muitas águas que inundaram a cidade, é preciso que a nova obra faça jus à construção antiga, ou seja, reformar a avenida necessariamente tem de significar manter o mesmo padrão de qualidade e solidez da Marginal original, de modo que São Roque não fique à mercê de uma reconstrução que passe a apresentar problemas periódicos de inconsistência e novas inundações.

Vale lembrar que a construção da Av. Antonino Dias Bastos, às margens do ribeirão Carambeí, foi iniciada pelo ex-prefeito Rino Boccato (1964-1968), responsável pelo trecho inaugural, da Rua Sotero de Souza à Praça da República, e finalizada na gestão do doutor Henrique Arnóbio (1969-1972), que concluiu o empreendimento, do Jardim à Avenida Brasil. Não há dúvidas de que é uma das mais sólidas obras da cidade, tanto que nunca sofreu abalos que indicassem ser passível de um desmantelamento como se deu no ano que passou.

Reconstruir a Marginal implica também um compromisso, por parte do poder público, de contínua manutenção da limpeza e do desassoreamento do leito dos rios, córregos e ribeirões e coleta adequada de resíduos, assim como uma tomada de posição da população e de empreendedores quanto a parar de descartar indevidamente o que entope bueiros e compromete a vazão nos cursos d’água. Aos desobedientes às normas de descarte e recolhimento de lixo doméstico ou industrial, que se apliquem, sem misericórdia e favoritismos, os rigores da lei.

E, por fim, para de fato se reconstruir por completo a Marginal não se pode deixar de contemplar a busca das causas de sua destruição.

Não pode ficar esquecida a investigação a respeito das responsabilidades quanto ao rompimento dos tanques nos bairros Ponte Lavrada, Capela do Cepo e Gabriel Piza, anunciado pelo ex-prefeito Daniel de Oliveira Costa, em entrevista coletiva, à época do desmoronamento, como o provável fio da meada para se entender o motivo dos estragos causados a São Roque durante as chuvas de março de 2016.

A população precisa ser informada sobre a evolução das investigações a respeito do rompimento dos tanques e, principalmente, quanto às providências que a Prefeitura tem tomado para responsabilizar aqueles que a lei determina que devem arcar com os prejuízos a que deram causa, intencionalmente ou não.

Aliás, cabe ressaltar que, diante de tantas acusações, lançadas aos borbotões contra a administração municipal anterior, é muito importante que o prefeito Cláudio Góes e sua equipe sigam trabalhando não somente para conduzir São Roque nos rumos do progresso e da busca da excelência na qualidade de vida da população, mas, também, para desvendar os alardeados supostos atos de improbidade e levá-los ao conhecimento dos munícipes e das autoridades competentes, para gerar as devidas apurações.

São Roque merece a Marginal reconstruída para as Festas de Agosto e a tranquilidade de não se assombrar a cada nova chuva que cai sobre a cidade.

E, resolvidas as pendências da Santa Casa e reconstruída a Marginal, por que não esperar que o trem turístico finalmente entre nos trilhos? Eis aí outra grande expectativa lançada sobre a gestão Cláudio Góes…