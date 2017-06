Mascarando as verdades

O desencontro de informações pertinentes aos escândalos políticos e econômicos que tomaram conta do país nos últimos tempos alcançou um nível de ridículo nunca antes registrado na nossa história.

O cinismo está presente em todos os envolvidos nas denúncias e investigações que estão em andamento, os quais, orientados por seus advogados, negam todas as acusações, e manterão a postura enquanto for possível para ganharem tempo. O quadro que vemos é patético.

Mesmo flagrados, os acusados negam os crimes e procuram contestar verdades que são evidentes. Vemos isso ocorrer em diversas situações, tais como, o sítio que dizem ser do Lula, mas, que ele nega veementemente, a despeito de tudo nele estar personalizado com o nome e gostos do casal que na época o reformou, o mesmo ocorrendo com o triplex; um senador que quer transformar propinas em empréstimo pessoal; assessores que desconversam sobre malas repletas de dinheiro; conversas gravadas que são taxadas como fraudes; encontros que são negados apesar de estarem registrados; afirmações chamadas de inverídicas, nas quais as partes de acusam, cada qual procurando provar suas verdades etc.

Com toda essa balbúrdia, fica difícil para o cidadão formar uma opinião sobre a realidade dos fatos, uma vez que as mentiras “correm soltas”, e as verdades são “escorregadias”. Quem está com a razão? O grau de profissionalização que está sendo utilizado em todas as falcatruas, destruindo provas e maquiando os fatos, dificulta o trabalho até dos mais hábeis juízes, que sabem da existência do crime, mas não encontram as provas necessárias para o veredicto.

A justiça está trabalhando com um universo de indícios, que não permitem que os indiciados sejam exemplarmente punidos, uma vez que a habilidade das defesas dos acusados vem superando a capacidade dos que fazem as acusações. Isso está ocorrendo, não porque as provas são inexistentes, mas devido ao engendrado esquema de manipulação da verdade, que inocenta réus de suas culpas. Isso acontece constantemente, como exemplo, a defesa do Lula está tentando barrar a justiça com o argumento de que ele está sendo intimidado – como se fosse possível julgar um criminoso sem poder investigá-lo.

No momento, o que mais chama a atenção, são as declarações bombásticas de Joesley, que deixam algumas perguntas: quais são seus verdadeiros objetivos? O que ele está procurando esconder? Por que o empresário, que era parceiro da presidência, fornecendo transportes em suas aeronaves e quantias vultosas em dinheiro, atendido em qualquer horário da noite, agora é taxado de bandido? O que mudou? O que está incomodando a tantos? Até o ex-deputado Cunha saiu do silêncio. A coisa é séria.

Estamos chegando à hora da verdade, e todas as mentiras deverão cair por terra.

Texto: Disney Medeiros Raposo