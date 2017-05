Mega Bazar da Elena continua no Fundo Social até esta sexta, 19

O Fundo Social de Solidariedade arrecadou no Mega Bazar em prol da menina Elena R$ 19.900,00 que serão destinados à cirurgia que a pequena necessita. Por isso o Mega Bazar em prol da menina Elena continua até esta sexta-feira, 19, no Fundo Social de Solidariedade, localizado no Paço Municipal, Rua São Paulo, 966, das 10 às 16 horas.

Pessoas, empresas e entidades se juntaram ao Fundo Social nesta corrente do bem e sua história conquistou a todos, mas até o momento os R$ 115.000,00 arrecadados, ainda não são suficientes para pagar a cirurgia que custa em torno de R$ 320.000,00. Participe desta corrente de solidariedade!