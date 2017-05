Mega Bazar da Elena será neste sábado

O Fundo Social de Solidariedade de São Roque vai realizar neste sábado, dia 13, a partir das 9h, no Recanto da Cascata, o Mega Bazar da Elena. O evento terá toda sua arrecadação revertida para que a pequena Elena possa realizar a cirurgia de que tanto necessita. Foram doados variados objetos como roupas, calçados, móveis, eletrodomésticos, entre outros, para que o Fundo Social pudesse realizar a ação.

Há quatro meses, os pais da menina descobriram que a criança sofre de surdez profunda bilateral, ou seja, não ouve em nenhum dos dois ouvidos por conta da ausência do nervo e malformação coclear. Ainda na maternidade, no teste da orelhinha, os resultados deram normais, mas as suspeitas começaram quando a menina não apresentava nenhuma reação a estímulos sonoros. Com novos exames feitos, foi constada a surdez de Elena.

A intervenção que Elena precisa realizar só é feita na Turquia por um custo de R$ 320 mil e o objetivo do bazar é ajudar nesta ação.