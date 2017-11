Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1990 da Mega-Sena, sorteado na noite desta quarta-feira na cidade de Italva (RJ). O prêmio, que era de R$ 50 milhões, acumulou pela oitava vez consecutiva e agora pode pagar R$ 60 milhões no próximo sorteio, no sábado.

As dezenas sorteadas foram:

11-24-26-34-37-59